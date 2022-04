V zadnjih nekaj dneh so o okužbah s salmonelo, ki naj bi bile povezane s čokoladnimi izdelki italijanske skupine Ferrero, poročali iz Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Belgije, Francije, Irske, Luksemburga, Nizozemske in Norveške. Prizadeti so predvsem otroci v starosti do deset let, od katerih jih je nenavadno velik dežel potreboval hospitalizacijo. Prvi primer na Otoku so sicer zaznali že 7. januarja.

Kot so pojasnili na uradu, je bila konec marca potrjena povezava med temi zastrupitvami in proizvodnim obratom v Arlonu. AFSCA je nato izvedla temeljito preiskavo obrata. »Po preiskavah, ki jih je opravila AFSCA, in po ugotovitvah iz zadnjih nekaj ur, da so informacije, ki jih je predložila družba Ferrero, nepopolne, agencija danes preklicuje dovoljenje za proizvodni obrat družbe Ferrero v Arlonu,« je urad zapisal v sporočilu za javnost, objavljenem na spletu.

Kot so pojasnili na uradu, bodo pozorno spremljali ukrepe, ki jih je sprejela družba Ferrero, in bodo ponovno odprtje lokacije odobril šele, ko bo ugotovljeno, da obrat izpolnjuje vsa pravila in zahteve glede varnosti živil.

Organ je obenem odredil tudi odpoklic celotne proizvodnje priljubljene blagovne znamke Kinder v tej tovarni, kar predstavlja velik udarec za družbo v času velikonočnih praznikov. »Takšne odločitve nikoli ne sprejmemo zlahka, vendar je zaradi trenutnih okoliščin nujna. Varnost preskrbe s hrano naših državljanov ne sme biti nikoli zanemarjena,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil belgijski minister za kmetijstvo David Clarinval.

Ferrero: Prišlo je do notranjih napak

Italijanski proizvajalec čokoladnih izdelkov je danes priznal, »da je prišlo do notranjih napak«, ter sporočil, da globoko obžaluje in se iskreno opravičuje zaradi množice primerov salmonele in obsežnega odpoklica tik pred velikonočnimi prazniki, še navaja AFP.

Ferrero je danes sporočil, da bo nekatere čokoladne izdelke Kinder preventivno umaknil tudi s trgovskih polic v ZDA, saj so bili izdelani v tovarni, kjer je bil nedavno odkrit izbruh salmonele. V ZDA v tem primeru še niso zabeležili primera zastrupitve s salmonelo, je danes sporočil ameriški organ za varno hrano FDA.

Izdelke Kinder umikajo tudi s slovenskih trgovskih polic. Iz zastopstva za Slovenijo so ta teden sporočili, da bodo v Sloveniji prostovoljno umaknili iz prodaje določene serije čokoladnih izdelkov Kinder Schoko-Bons in Kinder Happy moments, izdelanih v Belgiji. Pri dajanju Kinder izdelkov na trg sicer noben izdelek ni bil pozitiven na salmonelo in tudi niso prejeli nobenih pritožb potrošnikov, piše na spletni strani Kinder Slovenija.