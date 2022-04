Goran Vojnović: Ukrajinske sanje

V Odesi se je konec preteklega tedna odvil prav poseben filmski festival. Ukraine Dream Film Festival so ukrajinski filmarji in ljubitelji filma ustanovili ob začetku vojne in je posvečen ukrajinskemu junaškemu boju za neodvisnost in svobodo, je posvečen ukrajinskim sanjam, da bodo nekoč postali del Evropske zveze. Ko mi je prijatelj in režiser Marko Šantić sporočil, da je kratki film Marko, ki ga je on režiral, jaz pa zanj napisal scenarij, osvojil glavno nagrado na festivalu in da mu je to nagrado dodelilo občinstvo, sem mu odgovoril: Še je upanje za Ukrajince, če medtem, ko jim na glavo padajo bombe, nagrajujejo film o pomiritvi.