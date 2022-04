Starša, ki sta se oba šolala še v času hude diskriminacije temnopoltih v ameriškem izobraževalnem sistemu, sta hčer prepričala, da zanjo ni nedosegljivih ciljev, če se le zanje dovolj zavzame in potrudi. Bržkone je bil to tudi eden od razlogov, da ni poslušala svetovalca na srednji šoli, ki je kljub njenim ocenam menil, da si je z namero študirati na Univerzi Harvard zadala previsoke cilje. Leta 1996 je diplomirala na ugledni pravni fakulteti te univerze in se poročila s kirurgom Patrickom G. Jacksonom. Svojo poklicno pot je začela kot pravna referentka na več višjih sodiščih, bila je odvetnica pri dveh uglednih odvetniških pisarnah in svetovalka pri zvezni komisiji za odmerjanje kazni, kjer je v času predsedovanja Baracka Obame postala tudi njena podpredsednica. Aprila lani je postala sodnica na pomembnem prizivnem sodišču v Washingtonu, konec letošnjega februarja pa je ameriški predsednik Joe Biden najavil, da jo bo nominiral za sodnico vrhovnega sodišča in s tem izpolnil svojo predvolilno obljubo. Ta teden jo je senat potrdil in Ketanji Brown Jackson bo postala prva temnopolta vrhovna sodnica v ZDA ter prva med vrhovnimi sodniki, ki je bila v svoji karieri tudi javna branilka in je v tej funkciji pred sodišči zagovarjala tiste, ki si odvetnika ne morejo privoščiti.