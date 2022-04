Odbor direktorjev ruske centralne banke se je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sestal na nenapovedanem srečanju in presenetil z znižanjem ključne obrestne mere za tri odstotne točke.

Pred tem jo je zadnji dan februarja zvišal z 9,5 na 20 odstotkov, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin nekaj dni pred tem zaukazal vdor vojske v Ukrajino. Zahod se je na agresijo na sosednjo državo odzval z nizom sankcij, predvsem finančne narave, kar je povzročilo potop vrednosti rublja, močan skok že tako visoke inflacije in šok za gospodarsko aktivnost v državi.

»Tveganja za finančno stabilnost še ostajajo, a so se za zdaj nehala povečevati,« je ob odločitvi za znižanje obrestne mere zapisala centralna banka. Pri tem je omenila tudi ukrepe za nadzor kapitalskih tokov, ki jih je sprejela v odziv na učinke sankcij. Obenem so oblasti sprejele še druge ukrepe za preprečitev odliva deviz in tujega kapitala iz države ter povečanje vrednosti rublja.

Po oceni Liama Peacha iz tržnoraziskovalnega podjetja Capital Economics odločitev centralne banke očitno temelji na presoji, da je najbolj akutne faze finančne in gospodarske krize po napadu na Ukrajino konec.

Če je Rusiji uspelo preprečiti razpad finančnega sistema in se rast cen umirja, pa v centralni banki opozarjajo, da so zunanji pogoji ob sprejemanju novih paketov sankcij EU in drugih razvitih gospodarstev še vedno zelo zahtevni.

Vseeno so v centralni banki odprti za »dodatna znižanja obrestne mere na naslednjih srečanjih«. Peach meni, da bodo morebitna dodatna znižanja manjša kot tokratno.