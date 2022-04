V zadnjem četrtletju so v medletni primerjavi cene v 15 državah članicah porasle za več kot 10 odstotkov, najbolj na Češkem (+25,8 odstotka), v Estoniji (+20,4 odstotka) in Litvi (+19,8 odstotka). Upadle so le na Cipru (-5,3 odstotka). V Sloveniji so se cene stanovanjskih nepremičnin glede na zadnje četrtletje 2020 zvišale za 15,7 odstotka.

Na četrtletni ravni, glede na tretje četrtletje lani, pa so cene stanovanjskih nepremičnin v območju z evrom porasle za 1,9 odstotka in v EU za 2,1 odstotka.

Cene so padle na Danskem (-4,3 odstotka) in na Cipru (-3,1 odstotka), na Finskem so ostale nespremenjene, najbolj pa so se zvišale v Estoniji (+6,6 odstotka), na Češkem (+5,7 odstotka) in v Litvi (+4,7 odstotka). V Sloveniji so cene na četrtletni ravni porasle za 4,6 odstotka.