HUZP je 31. marca, dan pred začetkom veljavnosti ukrepa o znižanju DDV, evidentiral cene jedilnega olja. Jedilno olje so v zvezi izbrali, ker se je od živilskih izdelkov v zadnjih mesecih podražilo najbolj. Njegova cena se je povišala za okoli 32 odstotkov. Cene olja v trgovinah so pri zvezi nato evidentirali še teden pozneje, 7. aprila. Ugotovili so, da so ostale iste, čeprav DDV na jedilno olje od 1. aprila znaša pet namesto 13 odstotkov.

V Konzumu, Lidlu in Vrutku je liter jedilnega olja 7. aprila stal 17,99 kune (2,38 evra), kar je toliko kot pred 1. aprilom. Eno kuno (0,13 evra) cenejši je samo v trgovinah Spar. V HZUP opozarjajo, da jim tudi potrošniki nenehno sporočajo, da niso našli nižjih cen.

Znižanje stopnje DDV na hrano je eden od ukrepov vlade za blažitev posledic rasti cen. DDV na sveže meso, ribe, jajca, sadje, zelenjavo, jedilna olja in mast, otroško hrano ter gnojila in pesticide se je znižal s 13 na pet odstotkov, DDV na maslo in margarino pa s 25 na pet odstotkov.

S 25 na 13 odstotkov se je znižal tudi DDV na higienske vložke, tampone in podobne izdelke, s 25 na pet odstotkov pa DDV na vstopnice za koncerte ter športne in kulturne prireditve.