Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziran en bolnik manj kot dan prej, trije bolniki manj pa potrebujejo intenzivno nego. Skupno je hospitaliziranih 359 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih jih je skupno 37 s potrjeno okužbo.

V četrtek so potrdili 249 okužb manj kot v sredo in 513 manj kot pretekli četrtek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 31.680 primerov okužbe, kar je 1023 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1964, kar je 72 manj kot dan prej. Zmanjšalo se je tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev. Trenutno znaša 1501 oziroma 48 manj kot v sredo.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.698 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.249.

Študija: Okužbe z omikronom izzvenijo tri dni prej kot okužbe z delto

Pri osebah, ki so po dveh osnovnih prejele tudi poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, simptomi različice omikron izzvenijo več kot tri dni prej kot pri okuženih z različico delta. Prav tako je pri okužbi z omikronom manjša verjetnost izgube vonja, kaže danes objavljena britanska študija v medicinski reviji Lancet.

Da bi ugotovili razlike v simptomih in njihovem trajanju pri obeh različicah, so raziskovalci uporabili brezplačno aplikacijo za pametne telefone ZOE, na kateri je več kot 63.000 cepljenih Britancev, starih med 16 in 99 let, v obdobju od junija 2021 in januarja 2022 poročalo o poteku covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tistih, ki so prejeli tri odmerke cepiva, so simptomi okužbe z omikronom v povprečju trajali le 4,4 dneva, medtem ko so pri okužbi z delto trajali 7,7 dneva. Pri osebah, ki so prejele dva odmerka, torej brez poživitvenega, so simptomi zaradi omikrona izzveneli v 8,3 dneva v primerjavi z 9,6 dneva pri različici delta, navaja študija. Hitrejše okrevanje nakazuje, da bi lahko bilo tudi obdobje nalezljivosti krajše, kar bi posledično lahko vplivalo na smernice za javno zdravje in življenje.

Študija, ki bo predstavljena na evropskem kongresu klinične mikrobiologije in nalezljivih bolezni v Lizboni konec tega meseca, je tudi pokazala, da je le 17 odstotkov oseb, okuženih z omikronom, izgubilo vonj, v primerjavi s 53 odstotki tistih, ki so se okužili z delto. Vendar pa je pri okužbah z omikronom za 55 odstotkov večja verjetnost bolečin v grlu in za 24 odstotkov večja verjetnost hripavosti. Študija prav tako navaja, da je pri okuženih z omikronom za 25 odstotkov manj verjetno, da bodo sprejeti v bolnišnico.

Čeprav je študija zajela obdobje, preden se je v svetu razširila novejša različica omikron BA.2, nedavni podatki iz aplikacije ne kažejo sprememb v simptomih pri BA.2 v primerjavi z BA.1, je dodala avtorica študije Cristina Menni.