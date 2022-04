»V zadnjih mesecih je ob pomoči našega sveta v Dubaj prišlo na poslovni obisk več kot 300 Slovencev, čeprav moja naloga ni vzpostavljati le povezave z Združenimi arabskimi emirati, temveč s celotnim Bližnjim vzhodom,« pojasnjuje Slovenka, ki v Dubaju živi že 17 let, peto leto pa dela v organizaciji, ki razvija trgovinske in gospodarske odnose med Slovenijo in arabskimi državami ter ponuja pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov med gospodarstveniki. V tem smislu je v zadnjem času posebno zanimiva Savdska Arabija, ki je v razcvetu, kar je potrdil tudi množično obiskani in nagrajeni paviljon na letošnjem Expu. Ponašal se je z izjemno vsebinsko in vizualno predstavitvijo, poudarja sogovornica.

»Savdska Arabija je v polnem razmahu. Razrahljala je šeriatske zakone in gradijo futuristično mesto Neom, ki bo trajnostno, tehnološko in do okolja prijazno. Nekajkrat bo večje od New Yorka in zagotovo še fascinantnejše, sodobnejše in bolj luksuzno od Dubaja.« Pri čemer je že Dubaj mesto presežkov, blišča in nenehnega razvoja, kar je navsezadnje tudi vizija šejka Mohameda bin Rašida Al Maktouma, ki si prizadeva, da bi bil njegov emirat preprosto največji in najboljši na vseh področjih. »V zadnjih letih je ta prostor izjemno napredoval. Neverjetno je, kaj so v državi, ki je stara le 50 let, naredili v zadnjih dveh desetletjih. Postali so velesila na področju turizma in posla,« pravi Karin Pečelin.

Zato ne preseneča, da v Dubaju, mestu nebotičnikov, nenehno gradijo, in to v megalomanskih razsežnostih. Poleg več kot 800-metrskega nebotičnika Burdž Kalife nastaja še višja stolpnica, pred kratkim so odprli nov most med starim in novim delom mesta, ki se imenuje Infinity, izjemno futuristični pa sta tudi arhitektura in vsebina novega Muzeja prihodnosti, ki domuje v stavbi v obliki očesa. O tem, kako ambiciozno je razvijanje emiratskega mesta, zgovorno priča tudi podatek, da četrtina vseh žerjavov na svetu, ki so v uporabi, stoji prav v Dubaju.

Angleški potni list na široko odpira vrata

V Dubaj, za katerega sogovornica pravi, da je njen dom, njena druga domovina, je Karin Pečelin z možem Angležem in majhnima otrokoma prišla leta 2005. »V Londonu sem bila nesrečna, zato smo se preselili v Slovenijo, ki je bila možu takoj všeč, vendar pa se je na poslovnem področju vse prepočasi odvijalo, prav tako tudi ni bilo veliko priložnosti,« se spominja sogovornica. Zato je začel iskati službo na »nevtralnem območju«, kjer bosta oba novinca in bi oba začela znova. Dobil je službo profesorja na angleškem kolidžu v Dubaju in tako se je celotna družina iz Ljubljane preselila v mesto ob obali Perzijskega zaliva. »Na začetku sem uživala, da sem podpirala moža in skrbela za družino, vendar to kmalu ni bilo dovolj,« pripoveduje Pečelinova.

Prva leta prebijanja v takrat zanjo še novem kulturnem in poslovnem okolju opiše kot zanimiva, čeprav ji je bilo vse precej lažje, ker »sem imela zaradi moža, ki je bil angleški državljan, povsod na široko odprta vrata. Angleži, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja tu odkrili nafto in plin, so posebej priljubljeni. S slovenskim potnim listom, za katerega večinoma niso vedeli, od kod je, ne bi imela takih ugodnosti,« o državljanstvu kot socialnem kapitalu pripoveduje sogovornica.

Vendar je od začetkov zdaj že dolgo, v vseh teh letih pa je Slovenka nabrala veliko znanja in izkušenj ter v arabskem svetu ustvarila močne socialne vezi. Kot pravi, je zlato pravilo pri poslovanju v arabskem svetu, da »spoštuješ njihovo identiteto in da sprejmeš njihova pravila igre. Pomembno je, da si strpen in jim daš čas, da ti začnejo zaupati, kar nato bogato nagradijo.«

Pomembno je vedeti, poudarja Karin Pečelin, da v arabskem svetu nič ne gre hitro. »Vse poteka bolj počasi, sklepanje znanstev, prijateljstev, posla… Tujci, ki želijo poslovati tu, so velikokrat neučakani, a treba je vedeti, da ne gre nič z danes na jutri. Zahodnjaki smo zelo delovno učinkoviti, v osmih urah veliko naredimo. Če tu domačine priganjaš, ti rečejo, da se sprosti, saj je to le služba.«

V Dubaju je drugačen tudi delovni urnik. Delovni dan se ne začne pred 10. uro, tudi zaposleni v tujih podjetjih v pisarno prihajajo med 9. in 10. uro. Odmor za kosilo traja dve uri, delo pa zaključijo okrog 20. ure. Zdaj, ko so z drugim aprilom v islamskem svetu vstopili v ramazan, je ritem upočasnjen. »V tem mesecu se vse umiri, delo poteka samo med 9. in 12. uro. Šejk ljudi spodbuja, naj delo zaključijo do opoldneva in nato med najhujšo vročino počivajo. Po sončnem zahodu, ko lahko nekaj pojedo, po navadi še kaj naredijo za službo. Med ramazanom živijo ponoči, zato so tudi trgovine, banke in drugi uradi odprti dlje.«

V tem času, še nadaljuje Pečelinova, ko je vse bolj umirjeno, imajo več časa za bližnje. V današnjem času, kot še pripoveduje naša rojakinja, se vse več zaposlujejo tudi dubajske ženske. Medtem ko so v prvi in drugi generaciji večinoma ostajale doma in skrbele za družino, se zadnjih deset let z zaposlitvijo vse bolj vključujejo v javno življenje in veliko jih je tudi visoko izobraženih.

Eno najdražjih mest na svetu

V Dubaju, ki že tako velja za eno najdražjih mest na svetu, pa se v zadnjem času »s korono, Expom in vojnami« vse še draži. Ko smo se preselili sem, je bil bencin cenejši kot kokakola, zdaj pa je cena že skoraj takšna kot v Sloveniji.« Dražijo se tudi najemnine in hrana. »Medtem ko sem pred leti za sto evrov lahko kupila res veliko hrane, je danes dobim le za dve vrečki,« o življenjskih stroških v deželi, ki je davčna oaza, pripoveduje Karin Pečelin.

Zagotovo pa Arabski zaliv, ki je bil nekdaj v središču najbolj priljubljenih poti med Indijo in Sredozemljem, ostaja vozlišče za medkulturno izmenjavo znanj, priložnosti in povezav, zaključuje Slovenka iz Dubaja.