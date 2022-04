Včasih štirje, danes dva

Zaradi utesnjenega parkiranja smo razširili tloris pod avtomobilskim nadstreškom in ga zamenjali z ravno streho, ki se nadaljuje čez vhodni in terasni del pročelja. Načrtovana lesena rešitev je izboljšala arhitekturni izgled in uvozno pot, poudarila hišni vhod in ustvarila pogoje za bivanje pod nadstreškom na terasi (prej je bilo zaradi polikarbonatne kritine tam prevroče). S pridobljeno pohodno sončno teraso s podnicami in zeleno streho je nadgradila nastanitev v nadstropju (prej je bil nad nadstreškom za avto neuporaben polmetrski balkon) ter s povezovalnimi lesenimi stopnicami odprla pot okrog hiše. Na spodnji pokriti terasi kavico zdaj pije srednja generacija, na zgornji odprti pa se sonči mladina.

Preobrazba, ki je spremenila podobo ulice in bivanja

Pomanjkanje uporabnega prostora na vrtu in višinske razlike so privedle do dodatnega vkopa v hrib in tla - nastal je bivalni prostor z letno kuhinjo in ravno streho, ki se nadaljuje v nadstrešek nad vhodom pri mami. Odprto-zaprta vrtna jedilnica je postala družabno mesto treh generacij, ki ga lahko koristijo skozi vse leto. Drsna senčila in stekleni okvirji objekt zatesnijo, s kurjenjem in toplejšimi oblačili pa ima tudi druženje v zimski idili svoj čar. Opremljenost kuhinje s krušno pečjo, žarom, kuhalnikom, hladilnikom, ledomatom, vodo in 14-imi sedišči, generacije spodbuja k skupni pripravi hrane in obedovanju, preživljanju prostega časa zunaj in povezovanju razširjene družine. Prenovljen leseni izgled so dopolnile steklene linije skozi katere proseva svetloba pod nadstreški, preko 70 vgrajenih svetil za nočno atmosfero ter prepleskana fasada, ki je s svojo belino poskrbela, da je les zasijal v vsej svoji žlahtnosti.

Naravni material iz bližnjega gozda

Posekana smrekovina je zrasla, bila žagana na kmetiji in oblikovana v mizarski delavnici le 25 km stran. Slovenska nacionalna surovina je obnovljivi vir z mnogimi prednostmi, saj gre za dostopen izolativni material s prijetnim naravnim vonjem, ki je konstrukcijsko ognjevaren in zaradi svojih visoko tlačnih in razteznih lastnosti dosega razpone daljših dimenzij. Z ustrezno obdelavo in izvedbo je tako trajno prisoten v življenjih vseh generacij.