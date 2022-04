Narava razpok na mavčno-kartonskih ploščah je drugačna od tistih, ki nastanejo na klasičnih stenah, temeljih, stopnicah in drugih betonskih elementih. Tanke razpoke niso razlog za skrb, saj najverjetneje niso povezane s statičnimi težavami na objektu oziroma bi se te težave izrazile bolj opazno.

Tipični primeri in vzroki

Razpoke se pojavljajo na stiku med ploščami, na vogalih in stikih med ploščami in zidom. Razpoke niso vezane na tip gradnje in nastanejo tako v montažnih kot zidanih objektih, čeprav drži, da so bolj pogoste na lesenih objektih. Beton, opeka ali les se zaradi sprememb temperature, vlage in zračnega tlaka raztezajo in krčijo, koeficienti krčenja pa za vse materiale niso enaki. Slabo izveden stik ne more zdržati teh dimenzijskih sprememb. Razlike v skrčkih so še večje, če ne upoštevamo osnovnih pravil pri montaži. Če so namesto aluminijastih profilov za podkonstrukcijo uporabljeni leseni elementi, morajo biti povsem ravni in suhi. Les, ki še vsebuje vlago, se bo počasi krčil in nastale bodo razpoke. Pogosto je spregledana tudi aklimatizacija plošč v prostoru. Ker mavec hitro veže vlago, se na prostem shranjene plošče navlažijo. V prostoru jih imamo vsaj 24 ur pred montažo, če so zložene na kup, pa še nekoliko dalj.

Pravilna izvedba vseh stikov

Stik med ploščami mora biti izveden tako, da prenese gibanje vseh materialov, s katerimi je v stiku. Stik med dvema ploščama je izdelan s prekinitvijo. Robove dveh plošč porežemo pod kotom 45º, da na stiku nastane oblika črke V. Za to uporabimo posebno rezilo, rašplo ali tapetniški “olfa” nož. Z roba z vlažno krpo odstranimo prah ter plošče namestimo na predvideno mesto. Nastali razmak prekrijemo z armirno mrežico oziroma trakom, nato pa nanesemo tesnilno maso. Za stike uporabljajte izključno trajnoelastični kit, ki ob manjših dimenzijskih spremembah ne razpoka. Izvedemo dva ali tri nanose, nato pa površino zbrusimo in prebelimo.

Reševanje nastalih težav

Tako se lotimo tudi popravila starih razpok. Nastale poškodbe z nožem razširimo, poglobimo in očistimo. Na tako pripravljeno podlago namestimo armirni trak, stik pa zapolnimo s tesnilno maso. Tanke razpoke se zapolni tudi z beljenjem, ki je sicer obvezen zadnji korak pri sanaciji razpok, saj bo poskrbel za enoten videz stene in osvežitev celotnega prostora. Kadar se tanke razpoke pojavijo v kotu, jih naključni opazovalec težko opazi. Sanacija zato morda sploh ni potrebna oziroma se jo lahko izvede skupaj z beljenjem. Nekatera značilna mesta z razpokami so po drugi strani dobro vidna – na primer na stiku med vidno leseno konstrukcijo in mavčnimi ploščami. Izpostavljena konstrukcija je element, namenjen pritegnitvi pozornosti, in tam so razpoke upravičeno precej moteče. Na stropu se težavo rešuje z okrasnimi oziroma »slepimi« škarniki, ki poenostavijo izdelavo stropa, ohranijo zanimiv videz, ob njih pa ne nastajajo razpoke.