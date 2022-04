Kralji na domačem ledu izgubili proti naftarjem

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na obračunu zahodne konference proti Edmonton Oilers izgubili z 2:3. Za goste, ki so naredili pomemben korak proti končnici, je gol in dve podaji dosegel Evan Bouchard, Connor McDavid pa je k zmagi dodal zadetek in podajo.