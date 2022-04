Deset mesecev po nastanku je izraelska vlada premierja Naftalija Bennetta izgubila minimalno parlamentarno večino. Vladajoča koalicija osmih zelo različnih strank, katere edini skupni cilj je bil z oblasti spraviti dolgoletnega premierja Benjamina Netanjahuja, ima v knesetu samo še 60 od 120 poslancev. To se je zgodilo zato, ker je iz koalicije izstopila Idit Silman, dosedanja poslanka premierjeve stranke Na desno (Jamina), ki odhaja v Netanjahujevo stranko Likud. Razlog je spor z ministrom za zdravje o tem, ali naj bo v javne ustanove dovoljeno vnašati kvašeni kruh v času judovske velike noči.

Popolno presenečenje

Kot pravi pravoverna Silmanova, je vladni tabor zapustila, ker je levosredinski minister za zdravstvo Nican Horovic kljub njenemu ostremu nasprotovanju omogočil vnos kvašenega kruha v bolnišnice med judovsko veliko nočjo, kar je kršenje verskih predpisov. Po teh Judje v tem času ne smejo jesti nič iz kvasa ali sploh imeti kaj takšnega doma oziroma pri sebi. Vendar se je Horovic pri odpravi te verske prepovedi v bolnišnicah oprl na odločitev vrhovnega sodišča iz leta 2020, da je prepoved nezakonita.

Premier Bennett, ki je na oblasti od junija lani, Silmanove ni neposredno kritiziral. Njeno odločitev je skušal pojasniti s trditvami, da so jo že dlje časa »preganjali in besedno grobo nadlegovali« privrženci največje izraelske stranke Likud, ki je zdaj v opoziciji. Menda Bennett, čigar vlada je imela doslej 61 poslancev, ni niti slutil, kaj mu pripravlja Silmanova, ki pa je ob tem izjavila: »Vem, da nisem edina, ki tako misli (v vladnem taboru).«

Pravzaprav nihče ni pričakoval, da bo tak udarec za vlado prišel od 41-letne Silmanove, ki zdaj poziva k oblikovanju desne vlade, govori pa se tudi o mogočih nadaljnjih prebegih iz vladajoče koalicije. Vsi so pričakovali, da bo v vladi počilo zaradi napetosti med levosredinskimi strankami in izrazito desno notranjo ministrico Ajelet Šaked, ki podobno kot njena strankarska kolegica Silmanova daje prednost judovskim pravilom. Šibek člen vlade naj bi bil tudi sredinski obrambni minister Beni Ganc, ki hoče biti premier s svojimi osmimi poslanci koalicije Modro in belo.

Sicer sta se izrazito desni Bennett in liberalec Jair Lapid, voditelj največje vladne stranke Tu je prihodnost, ki ima 17 poslancev, lani spomladi dogovorila, da bo do leta 2023 premier Bennett, potem pa do leta 2025 Lapid. Zdaj pa je njuna pisana vladna koalicija, v kateri je sploh prvič tudi arabska stranka (Palestinci z izraelskim državljanstvom), pod vprašajem.

Nove volitve bi postavile rekord

Ker je zdaj razmerje 60 proti 60, bi moral poleg Silmanove še kdo iz vladnih vrst prestopiti v tabor opozicije, da bi lahko izglasovala nezaupnico. Če bi do te res prišlo, sta dve možnosti. Ena so predčasne volitve. Te bi bile že pete v štirih letih, kar bi bil svetovni rekord, ki kaže, kako zelo nestabilne so izraelske vlade ob veliki razpršenosti strank v knesetu. Druga možnost je nova vlada, ko bi vsaj 61 poslancev opozicije podprlo novega mandatarja, kar bi bil najbrž spet Netanjahu.

Ta je pozval druge desničarske poslance iz vladnega tabora, naj posnemajo Silmanovo. Njej pa je v videu sporočil: »Izrekam ti dobrodošlico, ker si se tako vrnila domov, v narodni tabor.« Izraelski mediji trdijo, da je Silmanova prestopila k Likudu zato, ker ji je Netanjahu obljubil poslanski sedež na naslednjih volitvah in položaj ministrice za zdravstvo. Netanjahu je bil najdlje premier v izraelski zgodovini, in sicer v letih 1996–1999 in 2009–2021.