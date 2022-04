Trdoživa znanost

Včeraj smo na tej strani obširno poročali, da se je na Kongresnem trgu pred ljubljansko univerzo na shodu za znanost zbralo več sto znanstvenikov in univerzitetnih profesorjev, ki so protestirali proti ustanavljanju inštitutov in preoblikovanju fakultet, ki bi jih Janševa SDS rada priključila na izdatne vire proračunskega denarja. Starejši bralci se bodo najbrž strinjali, da se je prvič v slovenski zgodovini zgodilo, da je na protivladnem zborovanju kot govornik nastopil rektor ljubljanske univerze in hkrati predsednik rektorske konference. Potem mora biti stanje na področju znanosti res alarmantno.