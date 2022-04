Zaradi Putinove invazije na Ukrajino in plaza sankcij, ki so jih po njej zoper Rusijo uvedle številne države, tečaji delnic na ruskih borzah in rublja pa so strmoglavili, je po poročanju Forbesa letos na seznamu 34 ruskih milijarderjev manj. Sankcije so prizadele skoraj vse ruske milijarderje, saj je vrednost njihovega premoženja ostala enaka ali pa se je precej zmanjšala. Skupna vrednost njihovega bogastva se je v primerjavi z lani zmanjšala za več kot 237 milijard dolarjev.

Po navedbah revije Forbes je letošnji upad skupnega števila milijarderjev z 2755 na 2668 največji po finančni krizi leta 2009, čeprav se je njihovo število lani povečalo za več kot 600, kar je bila posledica okrevanja svetovnih borz po krizi zaradi pandemije covida-19.

Elon Musk, samosvoj šef podjetij Tesla in SpaceX, se je prvič uvrstil na vrh seznama najbogatejših, saj naj bi bilo njegovo premoženje vredno skoraj 200 milijard evrov ali 62 milijard evrov več kot lani, za kar se lahko zahvali hitri rasti vrednosti delnic svojih podjetij. Musk je na seznamu preskočil šefa Amazona Jeffa Bezosa, potem ko se je vrednost njegovega premoženja zmanjšala na 156 milijard evrov, predvsem zaradi znižanja vrednosti delnic Amazona in njegovih donacij dobrodelnim organizacijam.

Toda Bezos je v dobrodelne namene podaril 1,37 milijarde evrov ali precej manj kot njegova nekdanja žena MacKenzie Scott, ki je 1250 dobrodelnim organizacijam v manj kot dveh letih nakazala 11,4 milijarde evrov. Scottova, ki ji je moral Bezos ob ločitvi leta 2019 izplačati približno 35 milijard evrov, je z 22. mesta na seznamu najbogatejših zemljanov padla na 33., njeno premoženje pa naj bi bilo vredno 40 milijard evrov.

Na seznamu letos ni več 169 milijarderjev novincev, ki so se lani prvič uvrstili na seznam. Med njimi sta tudi John Foley, lastnik podjetja Peloton, ki razvija in proizvaja tehnološko telovadno opremo, ter Whitney Wolfe Herd, ustanoviteljica aplikacije za zmenke.

Na novo se je klubu milijarderjev pridružilo 236 ljudi. Med njimi so pop zvezdnica Rihanna, režiser filmov Gospodar prstanov Peter Jackson in vlagatelj tveganega kapitala Joshua Kushner. Prve milijarderje so letos dobili Barbados, Bolgarija, Estonija in Urugvaj.

Milijonarji za človeštvo, koalicija bogatih ljudi, ki zavoljo zmanjšanja neenakosti pozivajo k uvedbi globalnega davka na premoženje, menijo, da je Forbesov seznam najbogatejših pravzaprav klofuta družbi. Djaffar Shalchi, danski multimilijonar, poslovnež in ustanovitelj pobude, je sporočil: »Forbesov seznam bogatašev nas kruto opominja na obscene neenakosti, ki vladajo v svetu, v katerem živimo. Medtem ko se je večina ljudi po vsem svetu med pandemijo borila za preživetje, številni so izgubili službo in zapadli v revščino, so lahko tisti na Forbesovem seznamu sproščeno opazovali, kako se vrednost njihovega premoženja samo še zvišuje. To je žalitev za človeštvo, norčevanje iz trditve, da smo vsi v istem čolnu, in klofuta za tiste med nami, ki verjamemo, da naš planet in vsi viri na njem pripadajo vsem enako. Davek na premoženje bi morali uvesti že zdavnaj. Neenakost je slaba za vse. Celo v ZDA razmišljajo o možnosti, da bi predsednik Joe Biden uvedel davek za milijarderje. To bi bil pomemben korak v pravo smer.«