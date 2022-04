Dobrih štirinajst let za uboj mlade mamice

Sodišče je Borutu Turku, obtoženem umora partnerke Romane Muhič, prisodilo štirinajst let in osem mesecev zapora. Po mnenju sodišča ni šlo za umor, temveč za uboj. A do pravnomočnosti bo, kot kaže, še dolga pot, saj se bosta pritožila tako obramba kot tožilstvo. Slednje je predlagalo najvišjo kazen za umor, to je 30 let zapora.