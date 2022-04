Kot že mnogokrat doslej navijači Reala Madrida znova slavijo Karima Benzemaja. Francoski napadalec je bil prvo ime zmage na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Chelseaju, saj je na Stamford Bridgeu dosegel tri gole za zmago svojega moštva s 3:1. Na drugi tekmi sredinega večera je Villarreal šokiral Bayern in zmagal z 1:0

»Vsak dan je boljši, stara se kot dobro vino,« je predstavo svojega napadalca opisal trener Reala Madrida Carlo Ancelotti. Italijanski strateg je bil prejšnjo sredo pozitiven na koronavirus, jutro pred tekmo pa je test pokazal, da je negativen, zato je v zadnjem trenutku odpotoval v London in vodil moštvo. Benzema je prva gola dosegel z glavo, tretjega pa po napaki vratarja Chelseaja Edouarda Mendyja. »Je pravi vodja moštva in čuti, kako pomemben je za ekipo. Ima neverjetno karizmo in užitek je sodelovati z njim,« je dodal Ancelotti. Benzema je sicer postal prvi igralec, ki je proti Chelseaju dosegel hat-trick v evropskih tekmovanjih, in hkrati prvi francoski nogometaš, ki je dosegel več kot deset golov, trenutno je pri enajstih, v eni sezoni lige prvakov. »Prvi polčas je bil eden naših najslabših polčasov na Stamford Bridgeu. Če bomo nadaljevali takšno igro, potem nas na Santiagu Bernabeu čaka katastrofa,« je bil razočaran trener Chelseaja Thomas Tuchel.

Junak velike zmage Villarreala proti Bayernu je bil Arnaut Danjuma, špansko moštvo pa je imelo še nekaj lepih priložnosti. »Uspela nam je skoraj popolna tekma. Lahko bi imeli še večjo prednost in s tem večje možnosti za napredovanje. Na povratnem obračunu bo za nas precej težje,« je povedal trener Villarreala Unai Emery. »Nismo igrali dobro, zato smo zasluženo izgubili. Drugi polčas je bil še posebej divji, saj smo želeli na vsak način zabiti gol, a ni bilo daleč, pa bi dva prejeli,« pa je ocenil trener Bayerna Julian Nagelsmann.