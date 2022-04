Andrej Kraševec, selektor slovenske ženske teniške reprezentance, ne beži od odgovornosti, da bo Slovenija glede na prijave favoritinja za napredovanje iz prve evro-afriške skupine pokala Billie Jean King, nekdanjega pokala federacij. Slovenska reprezentanca, ki bo v Antalyi na peščeni podlagi tekmovala med 11. in 16. aprilom, bo imela v ekipi Tamaro Zidanšek, eno najboljših igralk na pesku in lansko polfinalistko najmočnejšega turnirja na svetu v Parizu. Drugi razlog za optimizem vnaša Kaja Juvan, ki se na svetovni lestvici vztrajno vzpenja ter iz tedna v teden dosega svoje najboljše uvrstitve. Kraševec je v reprezentanco povabil še Pio Lovrič ter debitantki Živo Falkner in Laro Smejkal. Da bi imela reprezentanca čim boljšo podporo, je Teniška zveza Slovenije poskrbela s povabilom v reprezentanco Blaža Kavčiča, ki bo ponujal strokovno podporo.

Zahteven sistem tekmovanja

Slovenski selektor je pred jutrišnjim odhodom kritičen do mednarodne organizacije ITF, ki do včeraj še ni sporočila urnika. Kraševec ve le, da bo Slovenija med enajstimi reprezentancami v skupini tekmovala proti Švedski, Avstriji, Bolgariji, Gruziji in Hrvaški, ki se na papirju zdi najmočnejša ovira na poti do cilja, preboja iz prve evro-afriške skupine. Sistem napredovanja je takšen, da bosta avtomatsko napredovali prvouvrščeni reprezentanci iz dveh skupin, ki se bosta zadnji tekmovalni dan pomerili v »ekshibicijskem dvoboju«, drugouvrščeni reprezentanci pa se bosta v medsebojnem dvoboju pomerili za tretjo vozovnico, ki prinaša napredovanje.

»Sistem tekmovanja je izjemno zahteven, saj bomo vsak dan igrali po en dvoboj. Ker ne poznam urnika, lahko za zdaj rečem le to, da bosta največ dvobojev odigrali Tamara in Kaja, zanesljivo pa bodo dobile priložnost tudi druge igralke. Najtežje delo v skupini nas čaka proti Hrvaški, Avstrijke so nekoliko nižje rangirane, igralke drugih držav pa so na svetovni lestvici uvrščene med 200. in 400. mestom,« pravi Andrej Kraševec, ki v izognitev neprijetnim vprašanjem vselej poudarja, da je njegova naloga pomlajevanje reprezentance, zato v ekipo ni povabil najboljše slovenske igralke med dvojicami Andreje Klepač in dolga leta najboljše Slovenke Polone Hercog.

Slovenke razkropljene

Slovenska reprezentanca je bila včeraj razpršena po vseh koncih. Tamara Zidanšek se javila iz garderobe v Kopru, kjer se intenzivno pripravlja na peščeno sezono. Dejala je, da se dva meseca po preboleli okužbi s koronavirusom še vedno ne počuti najbolje, hkrati pa je zadovoljna z vse večjo intenzivnostjo treningov, ki ji vsaj za zdaj vlivajo optimizem. »Na turneji po ZDA sem se bolj posvečala svojemu zdravju kot rezultatu. Vrnila sem se pred desetimi dnevi in šele v zadnjih dneh sem bila sposobna izpeljati trening v celoti. Čeprav so točke na pesku daljše, se veselim vrnitve na svoji najljubši podlagi. Zavedam se, da bo turnir v Turčiji izjemno naporen. Upam, da sem pripravljena, da bom lahko vsak dan odigrala en dvoboj. Nedvomno pa sem optimistična,« napoveduje Tamara Zidanšek, ki ima v peščeni sezoni v načrtu, da se bo po Turčiji udeležila turnirjev v Stuttgartu, Madridu, Rimu, Parizu in Pragi.

Kaja Juvan se je v Evropo vrnila prejšnji teden, ko je bila v Ljubljani dosegljiva medijem, nato pa je odpotovala na kondicijske priprave v Bratislavo, od koder se je oglasila s kratko izjavo: »Trdo treniram, da bom kos fizičnim naporom. Ekipne tekme mi veliko pomenijo. Imamo visoke cilje in upam, da jih bomo uresničili.« Živa Falkner se je včeraj prek spletnega omrežja javila s prizorišča v Antalyi ter dejala, da je v Turčiji vse v najlepšem redu. Da je teniški kompleks prekrasen, vreme idealno za igranje tenisa, zato ne dvomi, da bo vse potekalo v najlepšem redu. »Počaščena sem, da sem prvič prejela reprezentančno povabilo. Čeprav tega ne kažem na tekmah, sem s svojo formo zadovoljna. Upam, da bom upravičila zaupanje,« je s šesttedenske turneje po vsem svetu sporočila Živa Falkner. Tudi Pia Lovrič je že v Antalyi, a v drugem hotelu, saj še nastopa na enem od turnirjev nižjega ranga. Najmlajša reprezentantka bo Lara Smejkal, ki je pred kratkim iz ZDA pripotovala v Evropo. Dejala je, da se veseli sploh prvega srečanja z reprezentantkami, predvsem s Tamaro Zidanšek, ki je na svetovni lestvici uvrščena najvišje.