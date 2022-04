Jutri zvečer bo v Mariboru eden izmed vrhuncev letošnje sezone v prvi slovenski nogometni ligi. Na derbiju 30. kroga se bosta ob 20.15 v Ljudskem vrtu pomerila vodilni Maribor in tretjeuvrščena Olimpija, ki zaostaja sedem točk. »V vseh pogovorih z igralci poudarjam, da nam točka ne pomeni nič. Pomenila bi zgolj to, da smo ostali neporaženi. Šteje le zmaga, saj sta pred nami Maribor in Koper. Upam, da se bomo borili za naslov prvaka. Za uresničitev tega cilja moramo igrati na zmago. Lahko zmagamo, morda bomo izgubili. Tega ne morem vedeti, vem pa, da se bomo borili,« je napovedal trener Olimpije Robert Prosinečki, ki bo ekipo že danes odpeljal v karanteno na Štajersko, kjer bodo opravili sklepno analizo tekmeca in pripravo na tekmo. V zasedbi ne bo prvega strelca kluba Mustafe Nukića (10 golov), ki nima pravice nastopa zaradi izključitve proti Domžalam.

V odsotnosti Nukića bo izkupiček v veliki meri odvisen od učinka 30-letnega Maria Kvesića, ki se je pozimi vrnil v Ljubljano, njegov učinek pa je zelo dober – pet golov in dve asistenci. »Pričakujem zahtevno tekmo, poln stadion, vse elemente derbija in zmago Olimpije. Derbi bo povsem drugačna tekma kot proti Radomljam. Pristop obeh ekip bo spremenjen, zato ne pričakujem veliko golov. Odločale bodo malenkosti,« je napovedal Mario Kvesić, ki se je vrnil v Ljubljano, potem ko je leto dni igral v Južni Koreji. S prihodom novega trenerja Prosinečkega je dobil več svobode na igrišču, kot je je imel pri teoretiku brez občutka za igro Dinu Skenderju. »Vsaka zamenjava trenerja prinese nov zagon. Vzdušje v slačilnici in na treningu je živahnejše, saj se vsi igralci želijo dokazati novemu trenerju. Glede taktike smo spremenili sistem igre (iz 4-2-3-1 v 4-3-3, op. p.), nekateri nogometaši pa tudi igralne položaje. Mi se moramo temu le prilagoditi,« je dodal Kvesić, ki je po porazu doma s Celjem z 1:4 presenetil, ko se je navijačem opravičil za slabo predstavo.

Kvesić ima na tekme z Mariborom lepe spomine, saj je na obeh derbijih v Stožicah zmagala Olimpija, še nikoli pa ni igral v Ljudskem vrtu. »Nisem osredotočen le na Maribor, ki ima zelo kakovostno zasedbo. Lestvica potrjuje, da je trenutno najboljša ekipa v ligi. V soboto nista pomembna lestvica in igrišče, saj ima derbi posebne zakonitosti. Verjamem, da bomo dokazali, da smo boljši,« razmišlja v BiH rojeni Kvesić, ki ima tudi hrvaško državljanstvo. Njegove izkušnje z derbijev so bogate, saj jih je igral v BiH, na Hrvaškem, v Nemčiji v drugi ligi in v Južni Koreji tudi v azijski ligi prvakov. »Ko gre za veliki derbi, mi bo verjetno lažje kot kakšnemu mlajšemu igralcu, ki še ni igral veliko takšnih tekem. Vsaka tekma ima poseben naboj. Derbi z Mariborom je največji v Sloveniji, vendar ima Olimpija do konca sezone kar sedem derbijev. Če želimo izpolniti naš cilj in se boriti za prvaka, moramo vsako tekmo dojemati kot derbi,« je končal Kvesić. Olimpija je na ligaških tekmah z Mariborom neporažena že devet tekem. Maribor je nazadnje zmagal septembra 2019.