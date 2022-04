Kot vse kaže, bo prodaja Nogometnega kluba Olimpija iz rok Milana Mandarića v lastništvo Nemca Adama Deliusa dobila epilog na sodišču. Enaintridesetega marca se je iztekel rok, ko naj bi bil posel med Mandarićem in Deliusom dokončno sklenjen. Pogodba je bila vredna pet milijonov evrov, štirje milijoni naj bi šli za poplačilo dolgov, milijon bi ostal Mandariću.

»Jaz sem svoj del izvedel transparentno, kupci pa niso izpolnili svojih obveznosti v skladu s pogodbo. Sklenjen je bil dogovor, da se iz kupnine poplačajo vsi upniki – in jaz bi čist odšel iz Olimpije, tako kot sem iz vseh klubov, v katerih sem bil v preteklosti. Dolgovi niso bili plačani. Z odvetnico sva od kluba zahtevala dokumentacijo, komu so plačali in koliko ter katerim niso plačali, a nisva prejela ničesar. Meni nočejo izplačati milijona evrov, ker trdijo, da je prišlo do novih dolgov, za katere pa nisem odgovoren, saj je večji del nastal, ko nisem bil več lastnik kluba. Izmislili so si dolgove, da jim ne bi bilo treba plačati milijona evrov,« je pojasnjeval 83-letni Milan Mandarić. Pravi, da so med nove dolgove uvrstili tudi obveznosti do nekdanjega trenerja Sava Miloševića, ki je bil odpuščen, medtem ko je bil Mandarić v ZDA, da so novi lastniki lahko nastavili Dina Skenderja.

Mandarić brez komunikacije z novimi lastniki

Mandarić trdi, da je v šestih letih in pol v Olimpiji potrošil okrog 40 milijonov evrov. Petnajst milijonov so zaslužili s prodajo igralcev, 25 milijonov je vzel iz družinskega fonda in zanj ni zahteval vračila. Odločil se je, da klub proda za pet milijonov evrov (od Izeta Rastoderja ga je kupil za štiri milijone evrov) in s kupnino poplača vse dolgove, ki so bili ugotovljeni na 29. september 2021. »Niso pomembni le tisti, ki jim dolgujemo 100.000 ali 500.000 evrov, ampak tudi tisti, ki jim dolgujemo 2000, 3000 evrov. Zdaj se dogaja, da mi ljudje v Beogradu, Kopru, Portorožu ... ob srečanju potarnajo, da še vedno niso prejeli denarja iz kluba. Odgovorim jim, naj kličejo v klub, saj sem kupnino namenil za dolgove. Ne trdim, da novi prevzemniki kluba nočejo plačati, a to ni poslovno higienično,« je med razlogi za sklic tiskovne konference navedel Mandarić. »Po nam znanih podatkih je bila poplačana približno polovica upnikov glede na njihovo število. O zneskih ne morem govoriti, saj so poslovna skrivnost,« je pojasnila odvetnica Petra Jereb, ki je spremljala Mandarića.

Mandarić pravi, da komunikacije z novimi lastniki ni, čeprav delujejo v isti zgradbi. NK Olimpija ima namreč svoje prostore le nadstropje višje od pisarne Mandarića. Dogaja se celo, da novi lastniki pismo Mandariću pošljejo po klasični pošti, čeprav jih loči le nekaj stopnic in vrat. »Za nove lastnike bi bilo dobro, če bi se srečevali enkrat na teden. Lahko bi prišli k meni rekoč, da so se ušteli pri izplačilu denarja, in bi se dogovorili, da mi milijon evrov izplačajo čez šest mesecev ali leto dni. Tako pa si izmišljajo stvari, ki ne obstajajo,« je kar bruhalo iz Mandarića. »Ker noben dogovor ni mogoč, Mandarić razmišlja, da bi začel sodne postopke. Ima pa tudi možnost, da odstopi od pogodbe in dobi Olimpijo nazaj,« je dodala Jerebova. Ko smo ga vprašali, ali bi se vrnil v Olimpijo, je dejal, da je nikoli ni zapustil, saj je predsednik Ženskega nogometnega kluba Olimpija.

Olimpija trdi, da je Mandarić dolžan klubu in ne oni njemu

V NK Olimpija trdijo, da je Milan Mandarić natrosil ogromno neresnic, celo laži. »Ob podpisu pogodbe je bilo na notarski račun nakazanih 3,45 milijona evrov. Del tega zneska je šel za takojšnje poplačilo nastalih kritičnih dolgov. Hkrati je bilo dodatnih 300.000 evrov nakazanih na klubski bančni račun, ki bi bil v nasprotnem primeru blokiran. Milijon evrov je bil zadržan za morebitne naknadno razkrite obveznosti. Žal se je izkazalo, da je bilo teh obveznosti veliko. Čeprav bi moralo biti vse to razkrito že pri prvi reviziji, se to ni zgodilo, ker je nekdo več kot očitno skril kar nekaj pomembnih dokumentov. Posledično je bilo naknadno ugotovljenih kar 17 obveznosti, ki pred tem niso bile zavedene v poslovnih knjigah. Nastale obveznosti v skupni vrednosti krepko prek 700.000 evrov, ki na našo veliko presenečenje niso bile izkazane v bilanci stanja pred 29. septembrom 2021 (presečni datum), evidentno izvirajo iz časov, ko je Olimpijo vodil Milan Mandarić,« je v odzivu zapisal NK Olimpija, ki trdi, da dejansko Milan Mandarić dolguje klubu in ne klub njemu. Kot so dodali, so to dejstva, ki jih lahko podkrepijo z dokazi – in jih tudi bodo na sodišču. Zapisali so, da je Sava Miloševića s položaja trenerja članske ekipe odpustil Milan Mandarić, ker je bila to njegova želja.

»Ena od izrečenih laži je povezana tudi s tem, da Milan Mandarić ni dobil možnosti vpogleda v seznam poplačanih terjatev. Mandariću in njegovim pravnim zastopnikom je bila prek naše odvetniške službe ponujena možnost, da se zglasijo v pisarni Olimpije in si seznam tudi ogledajo, a tega ni storil ne on ne nihče od njegove odvetniške službe,« piše v sporočilu za javnost. Pravijo, da so poplačali večino upnikov, saj bi bila sicer ogrožena tekmovalna licenca.

»Dolgovi so znašali več kot pet milijonov evrov. Novo vodstvo kluba je za dolgove, ki jih je za sabo pustil Mandarić, odštelo že več kot štiri milijone evrov. Medtem ko Mandarić, ki je sam postavil ceno pet milijonov evrov za nakup kluba (v nakup bi privolili tudi, če bi zahteval več), a ob tem očitno sploh ni vedel, kolikšen je skupen znesek vseh dolgov, ki jih je pustil za sabo, operira z lažmi, mi to počnemo z dejstvi. Prav zato se veselimo srečanja z njim na sodišču,« so dodali v Olimpiji. x