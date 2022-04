Vpiši se, kdor se (z)more

Z današnjo objavo števila prijavljenih učencev v srednje šole se je končal prvi del rituala vpisa v srednje šole, ki bo zaznamoval življenje devetošolcev in njihovih staršev skoraj pol leta. Značaj rituala je dobil v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja z uvedbo usmerjenega izobraževanja, ki je poleg velikih vsebinskih in strukturnih sprememb prineslo tudi izjemen pritisk na vpis v določene programe. Pred tem se o vpisu v srednje šole ni dosti vedelo v javnosti, saj je v glavnem potekal brez omejitev.