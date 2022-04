Jasno z Andrejem Velkavrhom: Kam vodita poraba in uporaba?

Na kakšen bolj siv deževen dan me misli nosijo naokoli. Kaj preberem, pa dobim še iztočnico. Marsikatera stvar na tem svetu se nam zdi samoumevna. To, da dihamo, da imamo dovolj zraka okoli sebe. Pa da vse, kar je okoli nas, lahko spreminjamo po svoji volji. Da lahko vse uporabimo, na kakršen koli način si želimo. Paradoks je, da so včasih znali ljudje bolj ceniti tisto, s čimer so razpolagali, saj niso imeli dosti, materialne stvari so bile precej bolj omejene in zato so jih uporabljali precej bolj preudarno ali vsaj previdno, včasih morda celo preveč. Pazili so na rodovitno zemljo, kjer so pridelovali hrano. Poselili in pozidali so obrobja dolin, planot, skratka tisto, česar ni bilo škoda. Danes, ko imamo vseh stvari dosti več, pa jih uporabljamo in porabljamo brez razmisleka o tem, kam ta naša poraba in uporaba vodita.