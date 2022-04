Prenovljena kavarna Union za nove čase

Unionska kavarna, ki je že več kot 115 let viden del ljubljanskega družabnega prostora, je dobila novo, osveženo podobo. Z ohranitvijo starih elementov, interpretacijo secesijskega obdobja in novostmi bo z brunchi, kosili in večerjami nagovarjala tako hotelske kot lokalne goste.