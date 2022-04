Obvoznica le deloma razbremeni Vrhniko

Že nekaj mesecev potekajo dela na trasi južnega dela vrhniške obvoznice, ki bo središče razbremenila predvsem prometa iz Borovnice in Verda ter tovornega prometa iz kamnoloma Verd. A še nejasna je usoda severnega dela obvoznice od avtocestnega priključka čez Ljubljanico in Tojnice mimo Kemisa in komunale do regionalne ceste.