Obnovljene ambulante družinske medicine

V trboveljskem Zdravstvenem domu do konca meseca načrtujejo zaključek investicij v nadstropju, kjer so ambulante družinske medicine. Prestavljena in na novo urejena je bila ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije, namesto nje pa so uredili ambulanto družinske medicine in prostor za diplomirano medicinsko sestro.