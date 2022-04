Elanovi zaposleni so včeraj nad Begunjami na Gorenjskem pod budnim očesom in ob pomoči gozdarjev posadili 1000 sadik dreves in se zavezali, da bodo pet let skrbeli zanje. Takrat pa bodo drevesa že dovolj visoka, da bodo lahko zrasla v kakovosten odrasel gozd, pravijo gozdarji. (Foto: Petra Mlakar)