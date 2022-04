Danes lahko spet opazujemo, kam vodi bratska slovanska ljubezen. Rusija kar vztraja pri retoriki bratstva z Ukrajino. Z njo je celo pospremila svoje tanke in izstrelke v Ukrajino, in če prisluhnemo izvajanju ruskih državnih medijev, ima ta ljubezen očiščevalno moč. Že res, da naj bi odrezali nenavadno veliko z nacizmom okuženega tkiva – agencija RIA Novosti objavlja zapise o tem, kako so v Ukrajini nacisti ne le vojaki in prostovoljci, ampak tudi civilisti, ki ta upor (?!) podpirajo – ampak logika je očitno v tem, da je popolnoma amputiran brat še zmeraj boljši od nobenega. Ko vse to postavimo v kontekst danes izrazito modnega posiljevanja resnice ne glede na sorodstveno razmerje, se človek vpraša, kdo je pravzaprav tukaj na igli in za kakšen delirij sploh gre. Večer