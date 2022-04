Odkar je Janševa koalicija mimo poslovnika izglasovala samo vernike svojih strank v programski svet RTV Slovenija in je večina državljanov ostala brez svojih predstavnikov, lahko spremljamo, kako se javna televizija spreminja v strankarsko, neprimernost, nestrokovnost in ideološko zaslepljenost njenih članov in celo primitivne izpade. Glasovanje je temu primerno.

Za generalnega direktorja izglasujejo »našega«, ki nima pogojev za delovno mesto. In glej ga zlomka, direktor brez kompetenc gre pred izrekom sodišča, bivši generalni direktor se je namreč pritožil, pred programski svet, naj zanj ponovno glasujejo. Kljub temu da mu mandat ni potekel, niti ni odstopil. Za to čudno pravniško žlobudro se skriva jasen namen. Posnema se postopke vlade pri množičnem kadriranju, priredi se razpisne pogoje, da jih zdaj izpolnjuje.

Za predsednika programskega sveta izglasujejo kandidata, ki ne pozna delovanja medijev, je pa že krepko dokazal, da je »naš« v zvezi s financiranjem zasebnih šol. Da je politični »analitik« na konkurenčni Planet TV in s tem v konfliktu interesov, je zanje še prednost – ker se za Janšo bori na dveh frontah hkrati. Na zadnji seji odbora za kulturo, ni šlo za prvoaprilsko šalo, je dokazal, da je pravi »janšist«. Z avtokratskim pridiganjem opozicijskim poslancem, kaj je njihovo delo, in s projekcijo. Pripisal jim je to, kar počno sami – politično pritiskajo na novinarje.

Po zasedbi najpomembnejših položajev so začeli čistko. Načrtno ukinjajo nekatere preveč »leve« oddaje, nekatere prestavljajo ali jim spreminjajo termine … Janša po twitterju deli žalitve, pričakovanja in zahteve, generalni direktor pa kar po elektronski pošti odpušča ali prerazporeja zaposlene brez pojasnil. (Recimo priljubljeno voditeljico Dnevnika.) Z njimi delajo kot s smetmi, pravijo, zato je nekaj dobrih novinarjev dalo odpoved. Generalni direktor imenuje »pravo« odgovorno urednico informativnega programa in v. d. urednika uredništva MMC brez upoštevanja zaposlenih, sam pa igra trojno vlogo. Je še v. d. direktorja TV in pravne službe. Programski svetniki ga v vsem ščitijo. Pritožbe in protesti zaposlenih niso zanje samo neosnovani, ampak so vmešavanje sindikata v uredniško politiko, izvajanje pritiska na programski svet in blatenje ugleda RTV Slovenija, kar mora generalni direktor v prihodnje preprečiti. Kam smo prišli! Žal do ustrahovanja in omejevanja svobode izražanja.

Uravnoteženost pomeni strokovno in profesionalno novinarsko delo ne glede na ideološko prepričanje, za »janšiste« pa zgolj lastna propaganda kot na njihovi »Novi 24«. Še zlasti v predvolilnem času, ko so najpomembnejše informacije: kje, kako, kdaj, na kakšen način in v kolikšni meri se poroča (ali ne poroča) o političnih strankah in njihovih predstavnikih. Uslužna urednica informativnega programa in urednik MMC zdaj vse »uravnavata«: novice in teme, ki naj se zamolčijo, se cenzurirajo ali skrajšajo, se opremijo s pozitivnim ali negativnim predznakom … Za prefinjeno propagando ima Igor Pirkovič še oddajo Arena. Kaj pa ustavna pravica do obveščenosti, generalni direktor? Do naše objektivne obveščenosti? Tudi za to ste odgovorni.

Janši, ki se izogiba kakršnim koli soočenjem, namenijo ogromno prostora, mu ne postavljajo kritičnih vprašanj, konkurenčnega Goloba pa čim bolj omejijo. Povozijo pravilnik in neparlamentarnim strankam namenijo ločene oddaje v neprimernem času, čeprav jih skoraj ne poznamo. Si predstavljate, kako mora biti velika odvisnost ali indoktriniranost, da se generalni direktor za Janšev satelit (Moja dežela Aleksandre Pivec) nesramno, samovoljno, s smešno utemeljitvijo odloči, da je parlamentarna stranka? V posmeh vsem drugim, še zlasti Golobu in DeSUS.

Se politični lakaji sploh ne zavedajo svojega razdiralnega početja, da recimo Pirkovič še na seji odbora za kulturo išče sočutje, ker ga sodelavci nočejo? Se tudi varuhinja gledalcev in poslušalcev tega ne zaveda, ker na seji izpostavi pritiske na »znano manjšino«? Čudno, nič pa ne reče o nemočni »večini«, ki jo ta »manjšina«, podaljšek politike, drži v šahu.

Dovolj je. Politika mora iz javnih medijev.

Polona Jamnik, Bled