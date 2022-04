Skoraj 6500 ljudi je umrlo zaradi korone v Sloveniji, ob čemer so posamezni ljubljenci SDS, SMC in NSi pa še kdo nesluteno obogateli, in to je absolutno neprimerna številka. Vsaka smrt je drugačna in odvečna. Pomeni izgubo, ki je ne bomo pozabili. Sam ne bom pozabil 94 let stare soprogine tete, ki je v domu ostarelih v centru Ljubljane ostala ujeta v Janševe odloke in ukrepe, ki so dejansko predstavljali okupacijo Slovenije. Okupacijo, ki je omejevala prehod med občinami in stike z ostarelimi, ki nam predstavljajo sestavni del življenja. Pošteno povem, da sem se zavestno odločil, da bom kršil odlok prepovedi prehajanja glede občin, kljub vsem zagroženim sankcijam oziroma grožnjam in splošnemu strahu v državi. Dileme glede človeških odnosov na eni strani strani in pretenj na drugi torej ni bilo.

Če sem imel dovolj poguma v letu 1990 in 1991 za izvajanje nekaterih aktivnosti v dobro te države, me ni bilo strah niti sedaj, da se po stranpoteh in mimo kamer ter kontrol pripeljem pred Dom starejših občanov Ljubljana Center na Taboru in se poleg spomenika postavim na mesto, kjer me je teta lahko videla z balkona v 12. nadstropju. S telefonom v roki in kratkim razgovorom sva si izmenjala nekaj besed in si pomahala v slovo. Nekoč me je prosila, če lahko pride na balkon na tajni stik tudi njena soseda in dobra prijateljica. Seveda sem privolil. Včasih je šla na takšna srečanja tudi soproga. S cmokom v grlu in mahanjem ter telefonskimi razgovori na daljavo smo si dajali pogum ter se bodrili. Kljub temu da so se sčasoma razmere malo sprostile in so bila celo dovolj neka pisna potrdila za prehod med občinami, kar sem podpisoval kar sam, je vendarle grenak občutek ostal. In bo. Za vedno.

Soprogina teta je izjavljala, da ji ta naša srečanja podaljšujejo življenje. A vendar je na koncu dobila covid-19 in ga ob skrbni negi domskega osebja celo prebolela. Kljub temu je njeno življenje po vseh stresih in bolezni ugasnilo. Morda bi preminila tudi zaradi starosti. A nikoli ne bom pozabil, da je morala zadnji del življenja preživeti na za človeka nedostojen način. Brez normalnih človeških odnosov s tistimi, ki smo ji bili blizu.

In to je velika oziroma ogromna zamera, ki je neopravičljiva. Nedopustno je okoristiti se z oblastjo ali denarjem na račun sodržavljanov! Na račun bolezni, vojne ali česar koli. Neopravičljivo je, da se rušijo osnovni človeški postulati te države, da se rušijo ustava, zakoni in življenje mladih, starejših in sploh vseh. Nedopustno je, da pokvarjenost prevlada nad poštenostjo, nestrokovnost in nesposobnost nad stroko, nezakonitost nad zakoni. In to je zamera vsem v tej vladi in vsem njenim podpornikom. Teh ne glede na odstotek, ki ga predstavljajo za stranke SDS, NSi in druge, ne razumem. Ali sta njihova zaslepljenost in nesposobnost dojemanja resničnosti res tako veliki?

Sicer pa velja za vse ljudi razmislek: »Ali ljudje res potrebujejo velikega vodjo, da se mu podredijo, da razmišlja namesto njih in vodi državo namesto nas vseh? Ali res nismo sposobni razmišljati s svojo glavo in s svojimi ter skupnimi, ustavno in zakonsko določenimi vrednotami? Ali nam ta oblastna elita ni uničila dobršnega dela življenj?« Zato bom šel 24. aprila 2022 na volitve in volil tistega, ki mi bo po vrednotah in predvsem po dosedanjih ravnanjih najbližji.

Miloš Šonc, Grosuplje