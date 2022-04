Tri leta zapora, ker je partnerja pijana zabodla z nožem

Za storjeni poskus kaznivega dejanja uboja so Mirjam Vasle ob omilitvenih določilih izrekli kazen treh let zapora in obvezno psihiatrično zdravljenje. Partnerja je na postelji močno opita zabodla v prsi s 30-centimetrskim nožem.