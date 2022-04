Kolesarji po Baskiji so se danes spopadli s še eno hribovito etapo dolgo 185,6 kilometra. Nizozemska ekipa Jumbo-Visma je še enkrat več prikazala svojo dominanco v glavnini, tudi tokrat pa ni imela namena loviti ubežnikov, a so v zadnjih tridesetih kilometrih napadle druge ekipe in zadnjega ubežnika Victorja Lafaya (Cofidis) ujele kilometer pred ciljem. Sledil je cilj glavnine favoritev, tokrat se je vanj vključil tudi vodilni mož dirke Primož Roglič, največ spretnosti pa je prikazal Daniel Martinez in slavil svojo deveto zmago v karieri.

Jonas Vingegaard izjemen pomočnik

Razgibana etapa je potekala v skladu s pričakovanji. Izoblikovala se je velika ubežna skupina 13 kolesarjev, v glavnini pa je stvari nadzirala močna ekipa Jumbo-Visma. Nizozemska ekipa tudi tokrat ni pokazala velikega zanimanja v lovu na čelo dirke, kjer je bil najmočnejši Francoz Lafay. V glavnini je na prvih treh kategoriziranih klancih dneva vse potekalo mirno, na zadnjem, dobrih 20 kilometrov do cilja, pa je bil Roglič znova napaden.

Danes so bili glavni v akciji kolesarji ekipe Quick-Stepa, z osamitvijo Rogliča pa sta poskušala svetovni prvak Julian Alaphilippe (na vzponu) in drugi v skupnem seštevku Remco Evenepoel. Roglič in celotna njegova ekipa je znova poznala odgovore na vse napade, še enkrat več se je v vlogi izjemnega pomočnika izkazal Danec Jonas Vingegaard, ki je še drugi dan zapored dokazal, da je povsem podrejen svojemu kapetanu, čeprav bi se tudi sam lahko boril za končno zmago. To je izjemna popotnica za Rogliča tudi za glavni cilj sezone, saj bo Danec ob slovenskemu asu vozil tudi na slovitem Touru. Danec je pokril vse napade Alaphilppa in je svojega kapetana v zaključek etape pripeljal v odličnem položaju, med ubežniki je pred glavnino ostal le še Lafay, ki je imel dobro minuto prednosti za zadnjih 10 kilometrov.

Roglič zaprt v sprintu

V zadnjih kilometrih je močan tempo navila ekipa UAE Emirates, izkazal se je tudi Jan Polanc, ki je najbolj zaslužen, da je glavnina zadnjega ubežnika ujela kilometer pred ciljem. Sledil je ciljni sprint, ki je znova potekal rahlo navzgor in na precej ozki cesti. Za razliko od druge in tretje etape se je po bonifikacijske sekunde odpravil tudi Roglič. Drugi kolesar sveta je bil v odličnem položaju, a je bil nato malce zaprt ob zadnjem ovinku in moral je zavirati. Slovenec se je moral sprijazniti s četrtim mestom, ki mu ni prinesel nobene dodatne prednosti v skupnem seštevku. Zmagal je Kolumbijec Daniel Martinez, ki je le za nekaj centimetrov prehitel Alaphilippa, ki je še drugič zasedel drugo mesto, v drugi etapi pa se je že razveselil zmage.

Jan Polanc je na koncu ciljno črto prečkal kot 35. z zaostankom 33 sekund za zmagovalcem, še štiri mesta za njim je bil Domen Novak (Bahrain-Victorious), ki je zaostal 55 sekund.

Jutri in v soboto bosta po Baskiji na sporedu še dve zelo zahtevni etapi. Primoža Rogliča tako čaka še veliko dela, da še tretjič osvoji zahtevno dirko in si nadane znamenito baretko.