»Predsednica bo prenesla sporočilo popolne solidarnosti EU s predsednikom in celotno Ukrajino v ruski invaziji,« je na današnji novinarski konferenci v Bruslju povedal glavni govorec Evropske komisije Eric Mamer.

Razpravljali bodo tudi o podpori, ki jo EU zagotavlja Ukrajini, tudi v luči donatorske konference, ki bo v soboto potekala v poljski prestolnici Varšavi. Te se bosta predvidoma udeležila tudi von der Leynova in Borrell.

Da bosta predsednica komisije in visoki zunanjepolitični predstavnik še ta teden obiskala Kijev, kjer se bosta sestala z Zelenskim, so sicer v Bruslju sporočili že v torek.

Von der Leynova in Borrell bosta tako sledila premierjem Slovenije, Poljske in Češke, ki so v Kijev odpotovali sredi marca. Minuli konec tedna pa je Ukrajino kot prva predstavnica EU od začetka ruske invazije obiskala tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Zelenski: Grčija mora uporabiti vpliv v EU za pomoč Mariupolju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v nagovoru na posebnem zasedanju grškega parlamenta pozval Grčijo, naj uporabi svoj vpliv v EU in reši preostalo prebivalstvo »mučeniškega« Mariupolja. Pozval je tudi k strožjim ukrepom proti ruskim bankam in trgovanju.

»Prosimo, da kot članica EU uporabite svoj vpliv za boljšo organizacijo reševanja v Mariupolju,« je Zelenski po uradnem prevodu dejal na posebnem zasedanju grškega parlamenta. Dodal je, da je v opustošenem mestu ostalo še približno 100.000 ljudi

Zelenski se je zavzel tudi za strožje prepovedi za ruske banke. »Ruske banke ne smejo služiti v svetovnem kreditnem sistemu, zapreti jim moramo vrata - vsem, ne le nekaterim«, je dejal. Poudaril je še, da dokler se bo ta "strašna vojna" nadaljevala, v evropska pristanišča ne bi smeli sprejemati ruskih tankerjev.

Grški zunanji minister Nikos Dendias je danes v Bruslju ob zasedanju zunanjih ministrov članic Nata dejal, da bo Grčija pozvala Mednarodno kazensko sodišče (ICC), naj preišče vojne zločine v ukrajinskem pristaniškem mestu Mariupolj, kjer je pred rusko invazijo živela številčna grška skupnost.

Grčija je Ukrajini marca ponudila tudi obnovo porodnišnice v Mariupolju, ki je bila poškodovana v obstreljevanju ruskih sil. Atene so Kijevu poslale humanitarno pomoč in orožje, v sredo pa so iz Grčije sporočili, da bodo izgnali 12 članov ruskih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Mariupolj, ki leži na strateški jugovzhodni točki med okupiranim ukrajinskim ozemljem Krim in proruskimi separatističnimi regijami na vzhodu Ukrajine, je bil prizorišče nekaterih najhujših napadov in obstreljevanja s strani ruskih sil.