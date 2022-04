V zadnjih desetletjih je družinska medicina v Sloveniji dosegla velik napredek. Za nadaljnji strokovni razvoj pa so pomembni novo znanje in metode ter njihovo uvajanje v vsakodnevno prakso, kar zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje.

Uporaba ultrasonografije je izziv za številne veje klinične medicine. Izkušnje iz zadnjih dveh desetletij pa kažejo, da bo z napredkom tehnologije in dopolnitvami izobraževalnega sistema postala nepogrešljiva tudi za zdravnike družinske medicine. Ta diagnostični postopek od letos v 50 ambulantah družinske medicine po Sloveniji zdravnikom omogoča lažje in hitrejše odločanje pri obravnavi bolnikov.

Dr. Vesna Homar: »Zdaj vidimo tisto, kar smo do sedaj lahko slišali, tipali, sklepali«

»Obposteljna ultrasonografija nam omogoča, da vidimo tisto, kar smo do sedaj lahko slišali, tipali, o čemer smo lahko sklepali,« opisuje pomembnost novosti v ambulantah družinske medicine asist. dr. Vesna Homar, dr. med., strokovna vodja projekta in izobraževanja. »Z ultrazvokom lahko bolje ocenimo nujnost stanja ali prepoznamo poslabšanje, preden se pojavijo drugi znaki bolezni. Tako lahko ukrepamo prej, natančneje, učinkoviteje,« poudarja. »Kadar z ultrazvokom izključimo nevarno stanje, prihranimo napotitev k specialistom in povečamo njihovo dostopnost za tiste, ki jih res potrebujejo. Rada rečem, da lahko z obposteljnim ultrazvokom delamo boljšo medicino, kar je dobro za bolnika in motivirajoče za zdravnika.«

Prenosni obposteljni ultrazvok je naprava, velika kot mobilni telefon. Brezžično se poveže s tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom. Strokovnjaki se strinjajo, da se bo v prihodnosti uporabljal pri osnovnem kliničnem pregledu, podobno kot stetoskop.

Za lažjo in natančnejšo prepoznavo vzrokov bolezni ter možnost hitrejšega ukrepanja

»Stetoskop je pomenil velik korak pri prepoznavanju in definiciji bolezni, ki se je do takrat pojmovala kot skupek simptomov. Omogočena je bila prepoznava anatomskih nepravilnosti, tudi če je bil bolnik še brez izrazitih težav. Pred tem na neinvaziven način to ni bilo možno. Obposteljni ultrazvok pa seveda prinaša zelo pomemben napredek v tej smeri,« poudarja prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine, ki v novi napravi vidi neke vrste podaljšano roko kliničnega pregleda. Po njegovem mnenju prinaša tehnološko napredno diagnostično metodo, ki bo omogočila lažjo in natančnejšo prepoznavo vzrokov bolezni ter možnost hitrejšega ukrepanja. Računa tudi na mlado generacijo družinskih zdravnikov, ki je še posebno spretna pri uporabi novih tehnologij. »Hkrati pa si želijo več strokovnega in kliničnega dela z bolniki, zato je novost v klinični praksi med mlajšo generacijo družinskih zdravnikov zelo dobro sprejeta,« pravi.

Prenosni obposteljni ultrazvok je novost pri kliničnih pregledih. Zahteva osnovno raven znanja in je praktičen za uporabo v ambulantah in na terenu. »Posebno vrednost ima za bolnike, ki težko dostopajo do zdravstvenih storitev, kot so slabo pokretni ljudje in ljudje v paliativni oskrbi,« dodaja asist. dr. Vesna Homar.

Zdravniki naslednje generacije

Tudi Julija Šter, dr. med., predstavnica mlajše generacije zdravnikov družinske medicine, iz zdravstvenega doma Radovljica se strinja, da ji naprava omogoča natančnejšo diagnostiko in pomaga razrešiti marsikatero klinično dilemo. »Ultrazvok nam pomaga, da se za neko diagnozo ali ukrepanje lažje odločimo,« razlaga. »Najraje ga uporabljam pri bolečinah v trebuhu, ker ni lepšega kot prisloniti sonde in najti žolčne kamne,« pravi. »Takoj veš, kako bolnika obravnavati, pa še bolniki se počutijo, kot da smo zdravniki naslednje generacije.« Gre za velik korak v družinski medicini, ki je v dobro bolnikom in zdravnikom.

Ambulante družinske medicine so bogatejše za pomembno novost. Krka je ustanovam po Sloveniji donirala 50 prenosnih obposteljnih ultrazvokov in podprla izobraževanje prejemnikov. »Skrb za bolnike je zapisana v našem poslanstvu živeti zdravo življenje. Cilj naših prizadevanj je dostopno zdravljenje. Z donacijami ustanovam omogočamo tudi nakup sodobnih medicinskih naprav. Zato smo v Krki ponosni, da smo z donacijo 50 obposteljnih ultrazvokov ter s podporo in organizacijo ustreznega izobraževanja za zdravnike prispevali k napredku v obravnavi bolnikov. Predvsem pa nas veseli, da s tem omogočamo bolj kakovostne zdravstvene storitve v ambulantah družinske medicine po vsej Sloveniji,« je ob donaciji povedala Mojca Prah Klemenčič, mag. farm., direktorica Regije Slovenija v Krki. Namreč, ko v Krki govorijo o ciljih, postavljajo zdravje in kakovostno življenje slehernega človeka na prvo mesto. Vsak dan skrbijo za kakovost in razvoj, da lahko proizvajajo številna zdravila, s katerimi se zdravi več kot 50 milijonov bolnikov po vsem svetu. Pri tem se opirajo na izkušnje, razvojno naravnano miselnost, inovativne rešitve in stalna vlaganja v napredne tehnologije.