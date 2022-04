»YouTube je postal ključna platforma za širjenje lažnih informacij in vsebin o posebni vojaški operaciji na ozemlju Ukrajine, ki diskreditirajo ruske oborožene sile,« pravi Roskomnadzor, ki Googlovo platformo obtožuje tudi objavljanja vsebin ukrajinskih »ekstremistov«.

Rusija je Google obtožila tudi cenzuriranja ruskih državnih medijev, ker so onemogočili njihove kanale na YouTubu. Posledično Google v Rusiji ne bo smel več oglaševati vsebin in storitev družbe Google LLC in njenih platform, so navedli.

Poleg tega bodo morali ruski iskalniki na spletu ob vseh Googlovih vsebinah obvezno navesti, da Google in njegove podružnice kršijo rusko zakonodajo.

Ti ukrepi so sicer precej manj strogi od tistih, ki so bili zaradi podobnih obtožb uporabljeni pri družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram. Njihove platforme so v Rusiji namreč popolnoma blokirane.

Poleg tega se širjenje vsakršnih informacij, ki diskreditirajo rusko vojsko, v Rusiji kaznuje z zaporno kaznijo.