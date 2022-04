Sopranistka Ana Netrebko je že lani obljubila, da se vrne na jubilejni Ljubljana Festival, a so se medtem karte precej premešale: po številnih odpovedih angažmajev, ki jih je bila še nedavno deležna v Evropi in ZDA, ker se ni javno opredelila zoper ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegov vojaški poseg v Ukrajino, ni bilo več jasno, koliko časa in kdo vse bo bojkotiral umetnico. Je pa verjetno k temu, da se maja ponovno vrača na koncertne odre, pripomogla njena poznejša izjava, da obsoja vojno v Ukrajini in da se je s Putinom srečala v življenju le nekajkrat, ter da v tem smislu, še posebej pa političnem, z njim nima nič. To pa ni bilo všeč možem v Kremlju, zaradi česar se je Ana Netrebko znašla med dvema ognjema.

Njena vrnitev na odre pa bo nedvomno navdušila njene številne oboževalce. Potrjeno je, da 25. maja nastopi v Filharmoniji Pierra Bouleza v Parizu, 27. maja v milanski Scali, 5. junija v Kulturno-kongresnem centru v Luzernu, 2. julija v Koncertni hiši na Dunaju, 22. julija v Palači Thurn in Taxis v Regensburgu, 25. julija v Kraljevem gledališču v Madridu ter 4., 7. in 10. avgusta v veronski Areni. V Ljubljano prihaja 26. avgusta. x im