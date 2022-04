(Nedeljski dnevnik) #intervju Tone Vogrinec: Peš iz Ljubljane do Maribora ne bi več šel

Tone Vogrinec velja za očeta slovenskega tekmovalnega alpskega smučanja. Že v svojih tekmovalnih dneh v smučanju, tenisu in rokometu je ob komunikativnosti kazal tudi organizacijske sposobnosti, ki so mu kasneje prišle prav kot trenerju, ko je skupaj z Bojanom Križajem in nasledniki poskrbel za preporod našega smučanja, zaradi katerega se je v zlatih časih med TV-prenosi ustavljalo stroje in in prekinjalo pouk.