»Bojijo se, da bo svet videl, kaj se tam dogaja,« je Volodimir Zelenski povedal za turško televizijo Haberturk. »Mislim, da je v Mariupolju prava tragedija, pekel. Ubili so na tisoče ljudi, in na tisoče je bilo ranjenih,« je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dodal Zelenski.

»Vemo za tisoče pogrešanih Ukrajincev,« je dejal v nagovoru na Telegramu in kot primer navedel nedavno odkritje trupel v Buči. Dejal je, da obstajata le dve možnosti, kaj se je zgodilo z pogrešanimi - ali so jih deportirali v Rusijo ali pa so jih ubili. Dodal je še, da je Moskva po mednarodnem ogorčenju zaradi posnetkov iz predmestja Buča blizu Kijeva, kjer je bilo po umiku ruske vojske najdenih več sto trupel civilistov, spremenila svojo taktiko.

Ruska vojska zdaj poskuša odstraniti trupla z ulic in kleti na območjih, ki jih je zasedla, vendar bodo za ugotavljanje okoliščin izginotja uporabljena vsa sredstva - preiskave, priče in satelitski posnetki, je dejal Zelenski. Med drugim so v sredo našli enajst trupel v garaži v Hostomelu, mestecu blizu letališča, kjer so od začetka invazije do umika ruskih sil potekali ostri spopadi. V Hostomelu naj bi po navedbah lokalnih oblasti sicer že v torek pogrešali okrog 400 ljudi. Enajst mrtvih civilistov naj bi ubili ruski vojaki, je v sredo poročal časnik Ukrajinska Pravda, ki se sklicuje na zapis nekdanjega ukrajinskega notranjega ministra Arsena Avakova na Telegramu. Informacije ni bilo mogoče neodvisno preveriti, dodaja AFP.

Glavni cilj ruskih enot prebiti obrambo ukrajinskih sil v regiji Doneck

Ruske sile se medtem prerazporejajo in zbirajo informacije pred ofenzivo v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine, ki vključuje Doneck in Lugansk, je po navedbah britanskega BBC v današnjem poročilu zapisal generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Navajajo še, da naj bi bil glavni cilj ruskih enot prebiti obrambo ukrajinskih sil v regiji Doneck. Poskušali naj bi tudi prevzeti popoln nadzor nad mestom Mariupolj, ob tem pa še naprej obstreljujejo mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine. Predstavniki ameriškega obrambnega ministrstva so medtem po navedbah BBC sporočili, da naj bi bil umik Rusije iz Kijeva in Černigiva zdaj končan.

Mesto Černigiv severno od Kijeva je še pred nekaj dnevi oblegala ruska vojska. Tamkajšnji lokalni uradnik je danes za BBC dejal, da so imeli komaj kaj hrane in vode, več tednov pa so živeli brez elektrike. Nekatera območja so popolnoma uničena. Visoki predstavnik Pentagona, ki je želel ostati neimenovan, je dejal še, da je bilo v Ukrajino poslanih 130 ruskih bataljonov, več kot 80 pa naj bi jih bilo še vedno v državi. Ruska vojaška ofenziva na vzhodu Ukrajine se torej krepi. Rusija in proruske sile po navedbah BBC zdaj nadzorujejo približno 90 odstotkov regije Lugansk in več kot polovico Donecka.

Evakuacije civilistov v Ukrajini delno uspešne

Skoraj 5000 civilistov je v sredo uspelo pobegniti z območij v Ukrajini, ki so bila še posebej ogrožena zaradi spopadov, je sporočila ukrajinska vlada. Podpredsednica vlade Irina Vereščuk je v sredo dejala, da naj bi več kot 1100 ljudi z osebnimi avtomobili zapustilo Mariupolj v smeri Zaporožja, danes pa dodala, da upajo na nadaljevanje evakuacij prek desetih humanitarnih koridorjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vereščukova je dodala, da bodo morali prebivalci oblegano pristaniško mesto Mariupolj še naprej zapuščati z lastnimi vozili, saj da drugih možnosti prevoza niso uspeli zagotoviti, poroča agencija Reuters. Avtobusi naj bi danes vozili iz mest Berdjansk in Melitopolj, pet evakuacijskih poti naj bi vzpostavili tudi iz regije Lugansk.

Ob spremstvu Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Zaporožje prispelo sedem avtobusov in vsaj 40 osebnih avtomobilov, ki so prevažali civiliste z območij, ki jih je zasedla Rusija.

Organizacija ICRC je v sredo na Twitterju sporočila, da je pet dni poskušala priti do Mariupolja, ki je od vdora Moskve pod nenehnim ruskim bombardiranjem. »Na tisoče ljudi je še vedno ujetih v mestu. Nujno potrebujejo varen izhod in pomoč,« je dodala.

Iz drugih mest je v Zaporožje pribežalo približno 2500 ljudi. Tudi v vzhodni ukrajinski regiji Lugansk so evakuirali več kot 1200 prebivalcev. Evakuacijske poti se sicer vzpostavljajo vsak dan znova, Rusija in Ukrajina pa druga drugo obtožujeta za sabotiranje evakuacij.

Kuleba članice Nata pozval k nadaljnji pomoči Ukrajini v orožju

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov zveze Nato pozval k nadaljnji pomoči Ukrajini v orožju. »Moj dnevni red je zelo preprost. Ima samo tri točke. Orožje, orožje, orožje,« je povedal Kuleba. "Prepričani smo, da je najboljši način za pomoč Ukrajini, da se ji zagotovi vse potrebno, da se zaustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, da se rusko vojsko premaga v Ukrajini, na ozemlju Ukrajine, da se vojna ne razširi naprej,«.je dejal

Poudaril je, da sta ukrajinska vojska in ukrajinsko ljudstvo v zadnjih tednih pokazala, da se znajo boriti in zmagovati. Vendar pa bodo brez zadostne podpore v obliki vsega orožja, ki ga zahteva Ukrajina, te zmage pospremljene »z ogromnimi žrtvami«. »Več orožja dobimo, prej pride v Ukrajino, več človeških življenj bo rešenih. Ne bo več uničenih mest in vasi. In ne bo več ponovitev Buče,« je povedal Kuleba, ki se bo udeležil dopoldanskega dela zasedanja zunanjih ministrov Nata. Članice zveze Nato je pozval, naj opustijo svoje zadržke. »Ker kakor nenavadno se sliši, orožje danes služi miru,« je dodal Kuleba.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je medtem ponovil, da »Ukrajina nujno potrebuje nadaljnjo pomoč«. »Prepričan sem, da bomo kasneje na srečanju z zunanjimi ministri Nata naslovili potrebo po več sistemih protiletalske zaščite, protitankovskem orožju, lahkem in težkem orožju ter številnih različnih oblikah podpore Ukrajini,« je povedal ob prihodu na drugi in tudi zadnji dan zasedanja.

Zunanji ministri zveze Nato, med njimi tudi slovenski minister Anže Logar, bodo danes zaključili dvodnevno zasedanje v Bruslju, v ospredju katerega je ruska invazija na Ukrajino. Na delu zasedanja se jim bodo pridružili tudi zunanji ministri partnerskih držav, vključno z ukrajinskim ministrom Kulebo. V ospredju razprave bo nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini.

ZN danes o izključitvi Rusije iz Sveta za človekove pravice

Generalna skupščina ZN bo danes glasovala o izključitvi Rusije iz Sveta ZN za človekove pravice zaradi obtožb o ruskem poboju civilistov v Buči. Glasovanje o izključitvi Rusije iz Sveta za človekove pravice bo potekalo po 16. uri po srednjeevropskem času. Za začasno izključitev pa bodo potrebni glasovi dveh tretjin držav v 193-članski generalni skupščini. Glasovanje poteka sredi mednarodnega ogorčenja nad grozljivimi prizori pobojev civilistov na območjih Ukrajine, zgrešenih po umiku ruskih sil.

»Obrazi iz Buče in opustošenje po vsej Ukrajini od nas zahtevajo, da zdaj svoje besede uskladimo z dejanji.« je že v ponedeljek dejala veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield. Pri tem je dodala, da ne moremo dovoliti, da bi država članica, ki spodkopava vsa načela, ki so nam draga, še naprej sodelovala v Svetu in Rusijo obtožila, da svoj sedež uporabljala kot orodje za širjenje propagande.

Ukrajinski predsednik Zelenski bo danes nadaljeval svoje nagovore parlamentov evropskih držav preko videopovezave. Tokrat se bo odzval na povabilo Aten in nagovori grški parlament. Grčija je sicer v četrtek napovedala izgon 12 ruskih diplomatov. Slovaški premier Heger pa bo danes zvečer odpotoval v Kijev. Kot je dejal, naj bi Ukrajino obiskal skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, česar pa v Bruslju zaenkrat niso potrdili. Predsednica Evropske komisije se bo danes namreč mudila v Bolgariji in na Švedskem.