Raziskali smo, kdo si želi službo poslanca v DZ

Pregledali smo kandidatne liste 20 strank in vseh 1471 kandidatov ter analizirali njihov socialni status in starostno strukturo, preverili, ali kandidirajo v svojem domačem okraju ali izven njega, pozornost pa smo namenili tudi kriteriju “novih obrazov”; ali so kandidirali že pred štirimi leti, in če so, ali letos kandidirajo na listi iste stranke ali so vmes zamenjali barve.