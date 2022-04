Čeprav smo na Dnevniku podrobneje analizirali le osem strank, ki se lahko sodeč po javnomnenjskih raziskavah zagotovo prebijejo v državni zbor, in vključili še dve, ki sta na meji prestopa parlamentarnega praga, pa je tudi preostalih deset strank vendarle na neki način posebnih.

7 je skupno število kandidatov stranke Zedinjena Slovenija, ki ji predseduje Andrej Šiško, kar je najmanj kandidatov neke stranke ali liste, ki kandidira na letošnjih volitvah. Po številu kandidatov ji sledi stranka ZOS – Združenje Osvobodimo Slovenijo, ki ima na listi vsega 19 kandidatov.

Vesna je stranka, ki ima na svoji kandidatni listi največ žensk in hkrati izrazito več žensk kot moških; 45 žensk in 35 moških. Ni pa edina stranka z bolj žensko kandidatno listo. Tudi SD, Pirati, DeSUS in ZOS imajo na listah več žensk kot moških. Stranki SNS in Gibanje Svoboda imata razmerje izenačeno.

33​ let je povprečna starost kandidatov na listi Borisa Popoviča Digitalizirajmo Slovenijo. Kar 28 od vsega 66 kandidatov je starih manj kot 30 let. Na tej listi kandidira tudi najmlajši kandidat Jaka Krčovnik. Rojen je bil 20. marca 2004, star je 18 let.

Resni.ca​ je stranka z največjim številom brezposelnih. Hkrati je to edina resnična stranka novih obrazov, saj sodeč po Dnevnikovi analizi noben kandidat, ki kandidira letos, ni kandidiral tudi leta 2018.

65 let​ je povprečna starost kandidatov stranke DeSUS. S tako starostno strukturo svoje kandidatne liste DeSUS resnično opravičuje svoje ime – stranka upokojencev.

Gibanje Svoboda​ se klasificira kot stranka »novih obrazov«, saj sta od 82 kandidatov le dva kandidirala na volitvah leta 2018 in v GS prešla iz drugih strank; eden iz propadle SMC, drugi iz DeSUS.