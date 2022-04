Poslanec naj bo

Državna volilna komisija bo 8. aprila objavila končni seznam kandidatov za poslance po volilnih enotah. S tem dejanjem bodo lahko politične stranke v finalu predvolilne kampanje prestavile v višjo prestavo, nato bomo po 24. aprilu dobili odgovor, kdo bo predstavnik ljudstva. Pri definiciji predstavništva ljudske volje so kreatorji slovenske ustave pred 30 leti naredili zanimiv izbor. V 82. členu so zapisali, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva, ki niso vezani na kakršna koli navodila. V 30 letih smo bili priča praksi, da so se poslanci obnašali večinoma licemerno – bili so lojalni strankarskim voditeljem, le redki pa so ustavo v tem delu jemali resno.