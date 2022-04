Z obiskom gora sanje invalidov postajajo resničnost

Pred tremi leti so začeli in prebili led, ko so v sklopu projekta Gibalno ovirani gore osvajajo do planinskih koč na štirih različnih lokacijah popeljali več kot sto gibalno oviranih. Lani je število pohodnikov in pohodnic naraslo, prav tako pohodov. Vedno več je tudi prostovoljcev, ki se pridružujejo akciji. Letos bodo organizirali 37 pohodov, od tega dvanajst tudi za invalide na vozičku.