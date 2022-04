Bunker, ki ga je Atletico Madrid odigral na Etihadu proti Manchester Cityju, je bil za zgodovino. Postavitve 5-5-0 (napadalca Griezmann in Joao Felix sta se spremenila v vrhunska obrambna igralca na boku) sicer ni zdržal do konca, saj je Manchester City, ki je močno prevladoval vso tekmo, zmagal po zadetku kapetana Kevina De Bruyna. »Ekipe proti nam igrajo zelo defenzivno, vendar sem prvič videl, da moštvo igra v sistemu 5-5-0, in to brez napadalca,« je po tekmi dejal Kevin De Bruyne. Manchester City je bil pripravljen na obrambno postavitev, ki je zaščitni znak trenerja Diega Simeoneja, vendar je tekmeca vseeno presenetil. »Pričakovali smo, da bodo igrali v sistemu 3-5-2, a so se odločili za 5-5-0. Proti takšni postavitvi je težko napadati v prazgodovini, danes ali čez sto tisoč let, zato smo potrebovali veliko potrpežljivosti. Med odmorom sem igralcem dejal, da dobro opravljajo svoje naloge in bodo za to nagrajeni. To se je uresničilo v nadaljevanju. Vem, da ne bo nič drugače tudi v Madridu,« je tekmo videl trener Manchester Cityja Pep Guardiola. Zelo zanimivo primerjavo je dal legendarni angleški napadalec Gary Lineker. »Če bi takšno tekmo gledali pred desetimi leti in ne bi vedeli, kateri ekipi igrata, bi stavili življenje, da je ekipa v modrem iz Španije, v rdeče-belem pa je angleški klub.«

Vratar Atletica Jan Oblak ob dobro postavljeni obrambi, ki je bila zlasti v prvem polčasu hermetična, ni imel veliko dela (1 obramba). »Razen akcije ob golu smo se dobro branili, saj smo zaprli vse prostore. Čeprav smo izgubili, smo z izidom 0:1 še vedno živi. Atletico vedno verjame vase in nikoli ne obupa,« je povedal Jan Oblak. Po tekmi je trener Atletica Diego Simeone presenetil s trditvijo, da je njegova ekipa igrala na zmago. »Glede na to, da smo prišli po zmago, je izid slab. Igrali smo proti izrednemu tekmecu, ki je morda najboljša ekipa na svetu. Je dinamičen, napada z veliko igralci, kar je videti zelo lepo. Mi smo se v prvem polčasu sijajno branili, vendar nismo mogli napadati. V drugem smo poskušali skozi protinapade. Tekmec je našel le eno pravo podajo. De Bruyne je sijajen igralec in zasluženo so zmagali. V Madridu bomo igrali podobno in iskali gol. Žogo bomo morali imeti več v svojih nogah. Če nam bo z žogo uspelo krožiti, jim bomo povzročali težave,« je razlagal Diego Simeone.

Liverpool je po zmagi proti Benfici s 3:1 z eno nogo že v polfinalu. »Zmagati v gosteh je vedno zahtevno. Benfica se je borila, kot da jim gre za življenje. V nekaterih trenutkih smo tekmecu dali preveč prostora in si je zaslužil en gol,« je tekmo analiziral trener Liverpoola Jürgen Klopp.