#foto Za avtonomijo znanosti, neodvisno od SDS

Na Kongresnem trgu pred ljubljansko univerzo se je na shodu za znanost zbralo več sto znanstvenikov in univerzitetnih profesorjev. Protestirali so proti ustanavljanju inštitutov in preoblikovanju fakultet, ki bi jih Janševa SDS rada priključila na izdatne vire proračunskega denarja.