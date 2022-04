Vse ankete kažejo, da bo v prvem krogu francoskih predsedniških volitev, ki bo v nedeljo, 10. aprila, zmagal 44-letni liberalni predsednik Emmanuel Macron, ki se sicer izogiba televizijskim soočenjem z drugimi kandidati. Ankete pa kažejo tudi, da v drugem krogu 24. aprila ne bo zmagal tako zlahka, kot je kazalo še sredi marca, če sploh bo. Prejšnjo soboto je imel Macron v Parizu svoje prvo in edino predvideno množično predvolilno zborovanje, na katerem je poskušal mobilizirati volilce s tem, da jih je posvaril pred katastrofo, ki da bi lahko čakala Francijo 24. aprila. »Poglejte brexit! Ne verjemite komentatorjem, ki trdijo, da to ni mogoče,« je rekel. Ne da bi imenoval svojo glavno konkurentko in verjetno tekmico v drugem krogu volitev, 53-letno skrajno desničarko Marine Le Pen, je dejal tudi: »S svojim programom bi uničila male varčevalce, povzročila padec kupne moči in bankrot pokojninskega sistema.«

Stranske posledice vojne v prid Le Penovi

Po anketi agencije Harris bi Le Penova v drugem krogu zdaj dobila 48,5 odstotka glasov, kar je največ doslej. Macron torej vodi le še za 3 odstotne točke. Še v prvi polovici marca je razlika v anketah znašala več kot 15 odstotnih točk. Očitno se Le Penovi obrestuje mirna, skoraj neopazna, premišljena in že šest mesecev trajajoča volilna kampanja v manjših mestih, kjer je v neposrednem stiku z volilci, prejšnji teden tudi s temnopoltimi v prekomorskih departmajih. Obljublja jim predvsem večjo kupno moč. »Skrbi me za Francoze, ki se stežka prebijejo do konca meseca,« pravi.

Čeprav je bila pred 24. februarjem, ko je Rusija napadla Ukrajino, zelo naklonjena Putinu, ji ukrajinska vojna prej koristi, kot škodi. Zaradi rasti cen zemeljskega plina, bencina in hrane so namreč njene obljube o povečanju kupne moči toliko pomembnejše za Francoze. Med drugim obljublja zmanjšanje davka na gorivo, znižanje DDV in številne davčne olajšave za mlajše od 30 let. Njen glavni problem pa je, ali bodo številni mladi, ki pravijo, da bi glasovali zanjo, 10. in 24. aprila res odšli na volišča. Med upokojenci, ki so vestni volilci, pa ima Le Penova zelo malo privržencev.

Po anketi Harris bo v nedeljo Le Penova dobila 23 odstotkov, Macron 26,5 odstotka, radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon, ki se je v torek s pomočjo holograma pojavil na zborovanjih v kar enajstih francoskih mestih hkrati, bi bil tretji s 17 odstotki. Z 9,5 odstotka sledita republikanska desničarka Valérie Pécresse in skrajni desničar Eric Zemmour.

Nič več za izstop iz Evropske unije

Zemmour je bil sicer dolgo nevaren tekmec Le Penove v boju za volilce skrajne desnice. Vendar je že lani pravilno ugotovila, da se boj za zmago na predsedniških volitvah ne bo odvijal na področju nacionalne identitete, kot je mislil Zemmour, ampak na področju kupne moči ljudskih množic in njihovega nasprotovanja »globalistični eliti«. Zemmour pa ji je nehote pomagal, da daje vtis zmerne političarke. Obenem je Le Penova po novem proti izstopu iz Evropske unije, čeprav v svojem programu postavlja pod vprašaj pogodbe EU. Ne govori več, da je sovražnica islama. Sploh zanika, da je skrajna desničarka. Je prijazna in nasmejana, na tiktoku, kjer pridobiva mlade, objavlja posnetke s svojimi mačkami.

Mélenchonov poslanec Adrien Quattenens na vse to pravi: »Ob Zemmourju z njegovimi skrajnimi stališči je Le Penova videti zmerna in pametna političarka, ki se ukvarja z vsakdanjimi težavami navadnih ljudi in njihovo kupno močjo. Tole bi jim rekel: vleče vas za nos. Gospa Le Pen je le še ena kandidatka bogatih!« Mélenchon in Le Penova sicer oba nagovarjata volilce nižjega sloja. Tretjina tistih, ki nameravajo v prvem krogu podpreti Mélenchona, pa je izjavila, da bi v drugem krogu glasovali za Le Penovo, tudi zato, ker nočejo, da zmaga Macron, ki ga imajo za predsedniškega kandidata bogatih.