Nemški kancler je danes pred parlamentom branil odločitev dobave orožja Ukrajini, ki jo je izvedla njegova vlada, in poudaril, da je predhodna vlada pod vodstvom konservativnih strank sledila politiki, da se orožja na konfliktna območja ne pošilja. V svojem govoru je omenil tudi poboje v Buči in jih označil za vojni zločin.

Na poboje ukrajinskih civilistov se je odzvala tudi britanska vlada, ki pa sicer dosledno zavrača uporabo besede »genocid«, saj trdi, da je za opredelitev najhujših vojnih zločinov pristojno zgolj sodišče.

Vseeno pa je Johnson novinarjem dejal, da se boji, da dogajanja v Buči ne segajo daleč od genocida in izrazil prepričanost, da se bo mednarodna skupnost ostro odzvala in uvedla dodatne sankcije, ki bodo ohromile režim ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zunanja ministrica Liz Truss je pozneje sporočila, da so v okviru sankcij zamrznili sredstva največje ruske banke Sberbank in Moskovske kreditne banke. Obenem so napovedali postopno opustitev uvoza ruske nafte. Predvidoma bi tako do konca leta končali uvoz ruske nafte in premoga, čim prej pa tudi plina.

Uvedbo novih sankcij je podprl tudi Scholz, vendar pa pri tem ni navedel podrobnosti. Peti sveženj nemških sankcij je namreč v zaključni fazi. »Ponovno bodo sankcije natančno prispevale k temu, da bo Rusija občutila posledice te vojne, in tudi k temu, da se vojna čim prej konča,« je dejal.

»Naš cilj mora ostati, da Rusija v tej vojni ne zmaga,« je dodal. Hkrati pa je poudaril cilj zmanjšanja odvisnosti od uvoza ruske energije. »Vsi vemo, da so se te odvisnosti razvijale desetletja in jih ni mogoče odpraviti iz danes na jutri, zato bo pri tem pomembna skupna evropska usmeritev,« je opozoril.

Priprave novih sankcij zahodnih zaveznic sicer potekajo v luči pretresljivih slik nasilja in obtožb, ki jih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrekel Varnostnemu svetu Združenih narodov. Njihovo verodostojnost je potrdila tudi nemška vlada, ki je sporočila, da satelitski posnetki iz prejšnjega meseca predstavljajo močan dokaz ruski vpletenosti v poboj civilistov v mestu Buča.