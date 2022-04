V Sloveniji je distributer Atlantic Trade iz prodaje preventivno odpoklical 125-gramski izdelek Kinder Schoko Bons proizvajalca Ferrero. Izdelek so odpoklicali iz prodaje zaradi suma na prisotnost bakterije salmonela, čeprav nobeden izmed izdelkov Kinder, ki so prisotni na slovenskem trgu, ni bil pozitiven na testu in niso prejeli nobenih pritožb potrošnikov, so sporočili.

Izdelek je prodajal Lidl Slovenija. Gre za serijske oznake izdelkov L005L03, L302R0, L313R03 in L307R03 z rokom uporabe 11., 16. in 22. junij ter 18. avgust 2022. Kot so še navedli, je Lidl Slovenija izdelke umaknil iz prodaje zaradi doslednega varstva kupcev. Kupci ga lahko vrnejo v katerokoli Lidlovo trgovino, kjer bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Skoraj polovico potrjenih primerov okužbe s salmonelo so odkrili v Veliki Britaniji, v EU so prizadete Nemčija, Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Švedska, ob njih pa so primere odkrili tudi na Norveškem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prvi primer na Otoku so zaznali 7. januarja.

Zadevo preiskujeta Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Po navedbah evropskih organov izbruh zaznamuje nenavadno visok delež otrok, ki potrebujejo hospitalizacijo. Kot možni vzrok so prepoznali več čokoladnih izdelkov.

Ferrero je odpoklical že več serij svojih izdelkov za otroke, vključno s slavnimi Kinder Surprise jajčki, ki so še posebej priljubljeni v času velikonočnih praznikov. Po navedbah podjetja so bili vsi prizadeti izdelki izdelani v Belgiji.

Britanske oblasti so konec tedna javnost posvarile pred večjim naborom izdelkov znamke Kinder.