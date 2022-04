Torej, belosrajčni ministri Nove Slovenije (NSi) so očitno preveč dobesedno vzeli geslo, ki so ga zapisali na ubogi avtobus – »Odločno naprej!« – predvsem pa so s tem potolkli svoje lastne besede, da oni po Sloveniji na veliko »gradijo«. Morda že, ampak zagorski incident kaže, da za sabo tudi sproti kaj podrejo.