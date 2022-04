Sostro je za Bicikelj še predaleč

Na ljubljanski občini pravijo, da ni veliko možnosti, da bi v Sostrem postavili postajališče sistema Bicikelj, saj je kraj predaleč. Zadnje postajališče stoji na Litijski cesti pri Štepanjskem naselju, in če bi mrežo želeli razširiti do Sostrega, bi morali postaviti vsaj še osem postajališč, saj naj bi bila razdalja med njimi od 400 do 500 metrov.