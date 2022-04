V prvih treh mesecih letošnjega leta je policija ugotovila že 12.460 kršitev uporabe varnostnega pasu. Še bolj skrb zbujajoče je, da je bilo kar 1265 kršitev povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih, so ob začetku preventivne akcije Varnostni pas varuje vas opozorili na Agenciji za varnost v prometu (AVP). Podatki so nerazumljivi iz več razlogov. Najbolj preprost je ta, da vas neuporaba varnostnega pasu lahko stane 120 evrov, bolj pomembno pa je, da pas dokazano rešuje življenja. Po podatkih policije je sicer pripetih kar 95 odstotkov vseh voznikov in sovoznikov na sprednjih sedežih. Pa vendar je bilo med smrtnimi žrtvami lani le 56 odstotkov pripetih. Ta delež je najmanjši v zadnjih petih letih.

Letos so od sedmih umrlih voznikov osebnih avtomobilov trije uporabljali pas, pri enem pa tega ni bilo mogoče ugotoviti. Trije ga zagotovo niso! Analize AVP sicer res kažejo na to, da je velika večina voznikov in sovoznikov pripetih, a kaj ko so recimo v posebni akciji januarja lani v le štirih urah jutranje in popoldanske konice na mestnih vpadnicah našteli kar 2174 voznikov (slabe štiri odstotke), ki niso bili pripeti. Zgolj z močjo rok in nog bi se na sedežu lahko zadržali le pri trku s hitrostjo do sedmih kilometrov na uro. Za vse druge hitrosti je varnostni pas nujen.

Preventivna akcija AVP in policije bo potekala še vse do nedelje. Policisti bodo poostreno nadzirali uporabo varnostnega pasu, bili na ta prekršek še bolj pozorni ob rednem delu, hkrati pa preverjali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vožnjo, se pravi mobilnih telefonov.