Druženje v dnevnih centrih za starejše

Razlogov za obiskovanje dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki jih je v Ljubljani pod okriljem Mestne zveze upokojencev vsega skupaj sedem, je več. Skupino upokojenk, ki se v dnevnem centru na Gosposvetski redno dobiva ob sredah dopoldne, recimo druži ljubezen do ročnih del in ustvarjanja. Vendar ne samo to, temveč tudi želja po druženju, ohranjanju aktivnosti in novih izzivih.