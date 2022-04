Konkurenca v slovenskem trgovskem sektorju je popolna, trgovci se borijo in to so cene, ki jih potrošniki zmorejo. Meni je jasno, da so cene v pridelavi pri nas zaradi razdrobljenosti višje od povprečja velikih evropskih agrarnih sistemov. Vendar če želimo dolgoročne dobavne verige tudi doma, bo morala država tem našim pridelovalcem pomagati, da bodo lahko s cenami na trgu preživeli. Ker lastna cena naših kmetov ni konkurenčna, potrošnik tega ne bo plačal in bo kupil tujo robo. Raziskava, ki jo je pred leti naročilo ministrstvo za kmetijstvo, kaže, da so razlike v ceni enakomerno porazdeljene po celotni verigi in da si trgovci ne jemljejo prevelikega deleža.

Potrošniki se tega zelo dobro zavedajo, vendar gre za vprašanje kupne moči. Naša kupna moč je pod povprečjem v Evropi in toliko manj si lahko privoščimo. Če je še pred recimo desetimi leti slovenski potrošnik v anketah izrazil, da bi plačal tudi do 15 odstotkov več za doma pridelano hrano, je danes pripravljen plačati le še osem odstotkov več. In če je to stališče potrošnika, se morajo trgovci temu prilagoditi. x Nedeljski dnevnik